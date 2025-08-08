Der Berliner Fachhändler „High-End HiFi Berlin“ gibt in einer Pressemitteilung bekannt, dass er die Kabel des deutschen Herstellers „Colours of Sound“ in sein Programm aufgenommen hat. Aktuell besteht das Portfolio aus NF-Kabeln und einem koaxialen Digitalkabel.

Colours of Sound: Wer steckt dahinter?

Colours of Sound wurde von Domenico Sarno gegründet. Sarno entwickelt bereits seit 2007 Audiokabel und verfügt als ausgebildeter Flugzeugelektroniker über fundiertes technisches Know-how sowie Zugang zu einer Vielzahl spezialisierter Kabeltypen. Seine ersten Experimente führte er mit Cinchkabeln durch. Im klassischen „Trial-and-Error“-Verfahren testete er monatelang verschiedenste Kombinationen aus Leitungen und Steckverbindern.

Aus der Luftfahrttechnik

Den Durchbruch erzielte er mit einem Koaxialkabel aus der Luftfahrttechnik, das ursprünglich für die störsichere Übertragung hoher Frequenzen bei Boeing entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch einen massiven Stahlkern, eine im Vergleich zu RG-Kabeln verstärkte Kupferummantelung sowie eine eng verflochtene Abschirmung mit Aluminiumanteil aus.

Kriechfähig

Innovatives Detail: Um störende Mikrofonieeffekte zu eliminieren, wird zwischen Isolierung und Abschirmung ein hochkriechfähiges, aushärtendes Spezialöl eingebracht, das nach der Aushärtung flexibel bleibt. Ergänzt wird das Setup durch ETI-Stecker, die ebenfalls speziell abgeschirmt werden.

Line-up bei High-End HiFi Berlin

Aktuell bietet High-End HiFi Berlin drei analoge NF-Kabel von Colours of Sound an: Je ein Cinchkabel mit Kupfer- bzw. Silbersteckern sowie ein XLR-Kabel. Außerdem gibt es ein koaxiales Digitalkabel mit ETI-Silbersteckern. Alle Kabel sind auf Wunsch in unterschiedlichen Längen erhältlich. Auf der Website von High-End HiFi Berlin können Sie verschiedene Standardlängen bequem auswählen. Teststellungen sind möglich und die Preise erscheinen recht bodenständig:

Colours of Sound Cinchkabel: (ETI-Kupferstecker): ab 349 Euro/Paar

Colours of Sound Cinchkabel (ETI-Silberstecker): ab 499 Euro/Paar

Colours of Sound XLR-Kabel: ab 399 Euro/Paar

Colours of Sound S/PDIF-Kabel (ETI-Silberstecker): ab 250 Euro/Stück

Kontakt

High-End HiFi Berlin

Scharnweberstraße 53

12587 Berlin



Telefon: +49(0)30-6407 8411

E-Mail: beratung@highend-hifi.berlin

Web: https://www.highend-hifi.berlin/