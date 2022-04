Mit einem breiten Produktportfolio meldet sich der Vertrieb CMA Audio zur High End 2022 in München an: Vom Kopfhörer über portables HiFi bis hin zu innovativen Entkopplungslösungen wird eine Vielzahl von interessanten Produkten angekündigt.

CMA Audio: Das Portfolio

CMA Audio und die Lake People electronic Gmbh präsentierten auf der Münchner High End unter anderem Kopfhörerverstärker und Phonovorverstärker von Violectric, zwei High-End-Kopfhörer von Audeze, einen Streamer und einen mobilen Wandler von Chord Electronics sowie Entkopplungslösungen des kanadischen Herstellers IsoAcoustics.

Die Komponenten und Kopfhörer sind in Augenschein zu nehmen – und zu hören – in Halle 4 am Stand S02/T03, außerdem gibt es im Atrium der Halle 4.2, Stand F210, Vorführungen zu den IsoAcoustics-Entkopplern – hier gibt es sowohl Lösungen für Lautsprecher als auch für Komponenten.

Wann?

19./20. Mai 2022 von 10-18 Uhr: Fachbesuchertage High End

21./22. Mai 2022 von 10-18 Uhr bzw. 10-16 Uhr: Publikumstage High End

Wo?

MOC München, Lilienthalallee 40 – 80939 München

Kontakt

cma audio GmbH

Münchener Straße 21

82131 Gauting



Telefon: +49(0)89-97 880 38 0

E-Mail: gmbh@cma.audio

Web: https://www.cma.audio/