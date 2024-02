Der griechische Hersteller Lab 12 hat eine Vielzahl von Produkten am Start, neben Röhren-Verstärkern auch D/A-Wandler, Stromaufbereiter und Kabel. CM-Audio vertreibt die Lab-12-Produkte bereits seit 2015 in Deutschland. Nun wurde der Vertriebsrahmen erweitert – und interessanterweise profitieren davon auch deutsche Kunden.

Lab-12-Sonderaktion zur Vertriebsübernahme Schweiz bis 1. April 2024

Die Produkte von Lab 12 werden nun auch in der Schweiz von CM-Audio vertrieben. Damit bewege man sich auf bekanntem Terrain, denn man vertrete in der Schweiz bereits schon andere Highend-Hersteller wie die Musikserver- respektive Digitalaudio-Spezialisten Antipodes Audio und Ideon Audio, so der Neusser Distributor.

Zur Feier der erweiterten Vertriebsaktivitäten macht CM-Audio allen Kundinnen und Kunden (deutschen wie schweizerischen) ein bis 1. April 2024 befristetes Angebot: Wer die Röhren-Phonovorstufe Melto2 oder den D/A-Wandler Dac1 Reference bestellt, erhält gratis ein Knack16-Netzkabel im Wert von 250 Euro dazu. Und wer einen Gordian-Stromaufbereiter ordert, der bekommt ohne Aufpreis das Knack20-Netzkabel im Wert von 350 Euro beigelegt.

Bei dieser Gelegenheit weist CM-Audio darauf hin, dass man sich über aktive Anfragen von Schweizer Händlern freut, die Produkte von Lab 12, Ideon oder Antipodes in ihr Programm aufnehmen möchten.

PS: Wir hatten bei fairaudio schon einige Lab-12-Geräte im Test, unter anderem den Netzfilter Gordian, den Vollverstärker Integre 4 mk2 – und auch die Röhrenvorstufe Melto2 samt ihrer Vorgängerin Melto1. Alle unsere Lab-12-Tests finden Sie hier.

Kontakt

CM-Audio – Studio Neuss (Nähe Düsseldorf)

Kölner Straße 48

41464 Neuss



Telefon: +49(0)2161 - 6782451

E-Mail: info@cm-audio.net

Web: https://www.cm-audio.net/