Der in Mönchengladbach ansässige Händler CM-Audio hat ein interessantes Paket für alle diejenigen geschnürt, die einmal den Aktivlautsprecher Kii Three in Ruhe ausprobieren möchten.

Kii-Three-Testpaket

CM-Audio verschickt auf Wunsch ein Testpaket, bestehend aus einem Paar der Aktivlautsprecher Kii Three und einer Kii-Control-Einheit zur bequemen Bedienung und Lautstärkeregelung. Wer mag, kann auch noch passende Lautsprecherständer, eine Streaming-Bridge, einen Musikserver samt vorkonfiguriertem iPad mini sowie entsprechendes Netzwerkzubehör (Router und Kabel) dazu ordern.

Das Testpaket darf rund eine Woche lang ausgiebig genutzt werden, danach geht es wieder an CM-Audio zurück. Als Sicherheit verlangt CM-Audio lediglich eine beidseitige Kopie bzw. einen beidseitigen Scan des Personalausweises. Der genaue Ablauf einer Teststellung kann hier nachgelesen werden.

Es handelt sich bei den Kii Three um kompakte Aktivlautsprecher, die ursprünglich für den Profieinsatz im Tonstudio entwickelt wurden, aber auch im privaten Hörraum eine gute Figur machen, wie unser Test der Kii Three beweist.

Falls Sie indes bereits eine Kii Three besitzen, könnte das ebenfalls ab sofort erhältliche Testpaket KiiMotion für Sie interessant sein. Es beinhaltet hochwertige Kabel für Stromversorgung und LAN und lädt zum Experimentieren ein – kommen Sie auf diese Weise dem Phänomen „Kabelklang“ selbst auf die Spur.

Kontakt

CM-Audio - Flöter Technology Service

Adlerstraße 48

41066 Mönchengladbach



Telefon: +49(0)2161 - 6782451

E-Mail: info@cm-audio.net

Web: https://www.cm-audio.net/