CM-Audio-Aktion: Innuos kaufen, mit Highresaudio streamen

Sie wollten schon immer einmal in Ruhe hochauflösendes Streaming ausprobieren, ohne die sprichwörtliche Katze im Sack zu kaufen? Dann gibt es jetzt ein interessantes Bundle-Angebot von CM-Audio, dem bekannten Digitalaudio-Spezialisten und (unter anderem) Händler für die aus Portugal stammenden Innuos-Produkte.

CM-Audio-Aktion: Streaming via Highresaudio

Highresaudio ist ein Streaminganbieter, der sich voll und ganz auf hochauflösende Audiodateien spezialisiert hat, wobei hier bewusst Qualität vor Quantität geht: Gut 850.000 „handverlesene“ (so die Eigendarstellung) Tracks in 24-Bit-Qualität werden angeboten. Mit dabei sind zahlreiche originale 24-Bit-Master-Aufnahmen. Das Besondere bei Highresaudio ist, dass Nutzer die Dateien nicht nur per Abo streamen, sondern – wie bei Qobuz – auch gegen Gebühr herunterladen, mithin „richtig erwerben“ können.

CM-Audio macht allen Interessierten jetzt folgendes Angebot: Wer eines der Innuos-Produkte, die auf dieser Sonder-Website gelistet sind, erwirbt, der erhält obendrauf gratis einen 6-Monats-Zugang zu Highresaudio. Auf der genannten Website erfahren Sie auch genau, wie der Prozess vonstattengeht. Die Aktion läuft noch bis Ende September.

Übrigens: Wir haben schon mehrere Innuos-Komponenten getestet, aktuell berichten wir über unsere Erfahrungen mit dem brandneuen Innuos Pulsar, hier geht es zum ausführlichen Testbericht.

Kontakt

CM-Audio - Flöter Technology Service

Adlerstraße 48

41066 Mönchengladbach



Telefon: +49(0)2161 - 6782451

E-Mail: info@cm-audio.net

Web: https://www.cm-audio.net/