Clearaudio stellt ein neues Produkt namens Terra vor. Es handelt sich dabei um eine Erdungsbox, die Brummschleifen und elektromagnetischen Störungen in der HiFi-Kette den Kampf ansagt. Dadurch soll die gesamte Anlage besser und reiner klingen.

Clearaudio Terra: Aufbau und Funktion

Wie wichtig eine korrekte Erdung ist, sieht man an fast jedem Plattenspieler: Neben den Signalkabeln gibt es in der Regel auch ein Erdungskabel, das am entsprechenden Anschluss des Verstärkers befestigt wird – und vor allem das gefürchtete Brummen verhindern soll. Grundsätzlich können aber alle HiFi-Geräte mehr oder weniger stark von einer guten Erdung profitieren. Sogar manche Lautsprecherhersteller bieten Erdungsklemmen am Anschlussterminal an.

Die Clearaudio Terra nutzt das Prinzip der sternförmigen Erdung. Auf der Rückseite finden sich drei Anschlüsse für eine direkte Erdung sowie drei weitere mit Potenzialdifferenz, im angelsächsischen Sprachgebrauch auch „Ground Lift“ genannt. Die Kaltgerätebuchse auf der Rückseite der Terra (im Bild unten zu sehen) wird mit dem mitgelieferten Spezialkabel verbunden, das lediglich einen Kontakt zur Schutzerde der Steckdose herstellt, über die die Erdung erfolgt. Das Gehäuse der Clearaudio Terra ist mit Sand gefüllt, um Vibrationen und Störungen zu minimieren.

Die Clearaudio-Terra-Groundbox kommt im kompakten Rundformat mit gut neun Zentimetern Durchmesser – sie ist in Schwarz oder Silber erhältlich. Im Lieferumfang enthalten sind drei Erdungskabel.

Preis Clearaudio Terra: 990 Euro

Kontakt

Clearaudio electronic GmbH

Spardorferstraße 150

91054 Erlangen



Telefon: +49(0)9131-40300100

E-Mail: info@clearaudio.de

Web: https://clearaudio.de/