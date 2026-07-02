Clearaudio N2: Carbonfaser-verstärktes MM-Leichtgewicht

Die Erlanger Analog-Manufaktur Clearaudio erweitert ihr Portfolio an Moving-Magnet-Tonabnehmern und präsentiert mit dem N2 eine technologische Evolution des N1. Während das Innenleben und die Generatortechnik weitgehend unangetastet bleiben, bricht Clearaudio beim Gehäuse mit traditionellen Werkstoffen.

Resonanzkiller aus dem 3D-Drucker

Durch den Einsatz von modernem, Carbonfaser-verstärktem Kunststoff im 3D-Druck-Verfahren will der Tonabnehmer deutlich abspecken und somit zum universellen Problemlöser für unterschiedliche Tonarme werden.

Das liegt vor allem an der Materialkomposition: Der Korpus wird aus PETG-CF gefertigt, einem mit Carbonfasern verstärkten Polymer. Diese Struktur vereint laut Clearaudio zwei entscheidende Tugenden: extreme Steifigkeit bei gleichzeitig hervorragender innerer Dämpfung, die unerwünschte Resonanzen und Schwingungen wirkungsvoll im Keim erstickt.

Optisch setzt Clearaudio auf ein Design mit einem tiefschwarzen, gelaserten Gehäusefinish. Für eine dauerhaft stabile und unkomplizierte Montage am Headshell wurden zudem spezielle Einsatzbuchsen direkt in den Kunststoffkorpus integriert, die für einen festen Sitz sorgen sollen.

Diät für leichte Tonarme

Gegenüber dem Modell N1 bringt der Clearaudio N2 also eine entscheidende mechanische Veränderung mit: Das Gewicht sinkt dank des Verbundwerkstoffs um rund ein Drittel – auf exakt 8,5 Gramm. Damit ist er merklich leichter als die Aluminium-Variante des Bruders (den wir zuletzt zusammen mit dem Compass hörten) und soll problemlos mit einer Vielzahl von Tonarmen auf dem Markt harmonieren – selbst mit mittelschweren und leichteren Konstruktionen.

Akustisch profitiert der Clearaudio N2 von einer strengeren Selektion der Bauteile in der Fertigung. Die Ausgangsspannung wurde auf kraftvolle 3,3 Millivolt (zuvor 2,9) angehoben. Bekanntlich kann ein gesunder Pegel am MM-Phonoeingang für gesteigerte Dynamik und Detailtreue sorgen.

Preis und Verfügbarkeit

Der MM-Tonabnehmer Clearaudio N2 ist ab sofort zu haben – zu einem Preis von 250 Euro.