Ein Tonabnehmer für unter 100 Euro von einem bald 50 Jahre Jubiläum feiernden, deutschen Traditionshersteller? Nun, der 1978 geründete Analogspezialist Clearaudio erweitert sein Sortiment ganz frisch um den MM-Tonabnehmer N1. Das System soll trotz kompakter Bauweise und günstiger Preisgestaltung eine audiophile Wiedergabequalität ermöglichen.

Höhere Prinzipien

Man wolle sich mit dem N1 zwar gezielt an Einsteiger richten, setze im Hinblick auf die Verarbeitung und das Klangbild dennoch ambitionierte Maßstäbe – heißt es aus dem Hause Clearaudio.

Die technische Entwicklung des Clearaudio N1 orientiere sich laut Hersteller an Prinzipien, die sonst höheren Preisklassen vorbehalten seien. Ziel sei es gewesen, ein solides Klangbild zu realisieren, das sowohl in Sachen Detailwiedergabe als auch Dynamik überzeuge – ohne dabei Kompromisse bei Materialien oder Verarbeitung einzugehen.

Leicht gemacht

Das Gehäuse des MM-Abtasters von Clearaudio besteht aus eloxiertem Aluminium, was zu einer hohen strukturellen Stabilität bei einem moderaten Gesamtgewicht von 12,6 Gramm führen soll. Dadurch eigne sich der Clearaudio-N1-MM-Tonabnehmer für eine Vielzahl unterschiedlicher Tonarme – sowohl leichte als auch schwerere Modelle.

Servicefreundlich

Ein zentrales Merkmal des neuen Clearaudio-Tonabnehmers ist das steckbare System für den Nadelträger, das einen schnellen Wechsel auch im eingebauten Zustand erlaubt. Diese Konstruktion kann insbesondere bei regelmäßigem Gebrauch oder im Falle eines Schadens den Austausch deutlich vereinfachen.

Saubere Sache: Neues Stylus Cleaner Pad

Nicht nur ergänzend zum N1 stellt Clearaudio das Stylus Cleaner Pad vor – ein Reinigungszubehör zur schonenden Pflege der Abtastnadel. Das kurze Nadelbad im Gelpad aus antistatischem Silikonmaterial entferne Schmutz und Staubpartikel „mikroskopisch rein“ ohne mechanische Belastung der Nadel, verspricht Clearaudio. Es soll sich für die regelmäßige oder spontane Reinigung zwischen den Abspielvorgängen eignen.

Preise und Verfügbarkeit

Der MM-Tonabnehmer Clearaudio N1 ist ab sofort zu einem Einführungspreis von 99 Euro erhältlich. Das System wird in den Farben Schwarz und Silber angeboten und lässt sich so auch optisch an viele Plattenspielerdesigns anpassen. Das Clearaudio Stylus Cleaner Pad wird zum Preis von 29 Euro angeboten. Beide Lösungen sind auch im Clearaudio-Analog-Shop erhältlich: https://www.analogshop.de/de/.

