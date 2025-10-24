Die korrekte Justage ist zwar nicht alles, aber doch sehr bedeutsam, wenn es ums Thema Vinyl-Wiedergabe geht, denn ein lediglich „irgendwie“ eingestellter Plattenspieler lässt definitiv klangliches Potenzial liegen. Wer alle nötigen Tools hierfür im kompakten Werkzeugkoffer besitzen möchte, dem machen die Erlanger Plattenspezialisten von Clearaudio nun ein Angebot: Mit dem neuen Clearaudio Mini Toolkit bringen sie ein umfassendes Wartungs- und Pflegeset auf den Markt, das speziell auf die Bedürfnisse von Vinyl-Enthusiasten zugeschnitten ist.

Clearaudio Mini Toolkit: Was ist drin?

Der handliche Metallkoffer von Clearaudio beinhaltet alles Essenzielle, um Plattenspieler präzise einzustellen, zu pflegen und damit langfristig für optimale Klangqualität zu sorgen. Im Mittelpunkt des Sets steht die exakte Justage sensibler Komponenten: Eine Tonabnehmer-Schablone, eine digitale Waage zur Kontrolle der Auflagekraft sowie ein spezielles Werkzeug zur Einstellung von Azimut und VTA ermöglichen präzise Anpassungen.

Platte und Anleitung mit an Bord

Ergänzt wird das Toolkit durch eine Testschallplatte, verschiedene Schlüssel und Schraubensätze, ein Headshell-Kabelset, Reinigungszubehör sowie eine Wasserwaage. Zur Zielgruppe zählen übrigens nicht nur erfahrene Nutzer, sondern auch Einsteiger, die mithilfe der beiliegenden Anleitung Sicherheit bei der Pflege und Justage ihrer analogen Kette gewinnen möchten. Schließlich wird so nicht nur der Klang optimiert, sondern Plattenspieler und Tonträger vor vorzeitigem Verschleiß geschützt.

Preis und Verfügbarkeit

Das Plattenspieler Wartungs- und Pflegeset Clearaudio Mini Toolkit ist ab sofort im Fachhandel sowie im unternehmenseigenen Online-Shop zum Preis von 290 Euro erhältlich.

