Mehr als Aufbewahrung: Clearaudio bringt stilvolle Lösungen für Vinyl-Sammler

Schallplatten sollen nicht nur gut klingen, sie wollen auch sorgfältig behandelt werden. Mit neuen Antistatik-Innenhüllen und der handgefertigten Groove Archive Box erweitert Clearaudio sein Zubehörprogramm um zwei Produkte, die Schutz, Alltagstauglichkeit und wohnraumfreundliches Design miteinander verbinden.

Clearaudio Antistatik-Innenhüllen

Die neuen Clearaudio Antistatik-Innenhüllen wurden entwickelt, um Schallplatten im Alltag besser zu schützen und gleichzeitig das Handling angenehmer zu machen. Gerade elektrostatische Aufladungen sind ein lästiges Problem, da sie Staub anziehen und das Herausnehmen der Platte erschweren.

Die neuen Innenhüllen setzen deshalb auf eine besonders glatte Oberfläche, durch die die LP nahezu widerstandsfrei hinein- und herausgleiten soll. Gleichzeitig sollen auf diese Weise Abrieb und feine Mikrokratzer reduziert werden, die bei einfachen Papierhüllen im Laufe der Jahre entstehen können.

Clearaudio Groove Archive Box

Ebenfalls neu im Sortiment ist die Clearaudio Groove Archive Box – eine Aufbewahrungslösung für bis zu 50 Schallplatten, die bewusst nicht wie ein typisches Archivsystem wirken soll, sondern eher wie ein hochwertiges Wohnobjekt. Gefertigt werden die Boxen im Bayerischen Wald aus europäischem, FSC-zertifiziertem Kirschholz. Die Produktion erfolge in Handarbeit und unterstreiche den wohnraumorientierten Ansatz des Konzepts, so die Erlanger.

Besonders flexibel zeigt sich die Groove Archive Box bei der Nutzung: Zwei herausnehmbare Trennwände gehören serienmäßig zum Lieferumfang, außerdem lässt sich die Vinyl-Box auf Wunsch an der Wand montieren, wodurch eine fast schwebende Optik entsteht. Wer mag, kann bis zu vier Boxen sicher übereinander stapeln.

Preise und Verfügbarkeit

Die Clearaudio Groove Archive Box ist ab sofort zum Preis von 75 Euro pro Stück erhältlich. Die neuen Clearaudio Antistatik-Innenhüllen kosten 39 Euro pro 50er-Set.