Wer auf der Suche nach einem hochwertig verarbeiteten und klanglich ambitionierten Einstieg ins analoge HiFi-Vergnügen ist, könnte beim neuen Clearaudio Compass fündig werden. Der neue Plattenspieler der Erlanger Traditionsfirma wird komplett spielfertig ausgeliefert.

Clearaudio Compass: Zarge, Lager, Motorisierung

Laut Clearaudio soll der Plattenspieler Compass mit vormontiertem und justiertem Tonabnehmersystem den Brückenschlag zwischen Manufaktur-Anspruch und fair kalkulierter Preisklasse leisten.

Das resonanzoptimierte Laufwerk des Compass basiert auf einem Chassis aus MDF und ist in den Farben Silber und Schwarz erhältlich. Eine zusätzliche Stahlbodenplatte sorgt für Stabilität und akustische Ruhe.

Für den Gleichlauf ist ein entkoppelter 12-Volt-Gleichstrommotor verantwortlich, der über einen geschliffenen Flachriemen den präzise gefertigten Aluminium-Subteller antreibt. Der darüberliegende Plattenteller besteht aus 20 Millimeter starkem Acryl. Das Lager ist Clearaudio-typisch solide konstruiert: Eine polierte Stahlachse läuft in einer Bronzebuchse auf einem Teflonspiegel. Clearaudio gibt eine Gleichlaufabweichung von lediglich ±0,05 Prozent an.

Tonarm und MM-System

Beim Clearaudio Compass kommt eine kompakte Variante des bekannten Satisfy-Tonarms zum Einsatz, gepaart mit einem neu entwickelten MM-Tonabnehmer, der speziell auf das Laufwerk abgestimmt wurde. Laut Clearaudio werden alle „akustisch relevanten Bauteile” in der Manufaktur in Erlangen gefertigt – lediglich das Chassis stammt von einem Partner in der Tschechischen Republik, wo auch die Endmontage stattfindet.

Ganz klassisch

Der Clearaudio Compass wird ganz klassisch bedient: Der Plattenspieler wird über einen Kippschalter auf der Unterseite aktiviert und bietet zwei Drehzahlen – 33 ⅓ und 45 U/min. Der Tonarm lässt sich mittels Lift manuell absenken. Eine abnehmbare Acrylhaube mit Edelstahlgelenken sowie höhenverstellbare, entkoppelnde Gerätefüße runden die Ausstattung ab.

Preis und Verfügbarkeit

Der Clearaudio Compass soll ab Mitte August 2025 zum Preis von 1.290 Euro im Fachhandel verfügbar sein.

Kontakt

Clearaudio electronic GmbH

Spardorferstraße 150

91054 Erlangen



Telefon: +49(0)9131-40300100

E-Mail: info@clearaudio.de

Web: https://clearaudio.de/