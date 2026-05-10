Vinyl zum Staunen: Clearaudio bringt „Vinyl Vision 3000“ auf den Markt

Es soll keiner sagen, man könne der guten alten Schallplatte nicht immer wieder neues Leben einhauchen, sogar technische Innovationen sind immer noch möglich. Das jedenfalls will das Projekt „Vinyl Vision 3000“ eindrucksvoll beweisen.

Klang und Licht zur Kunst erheben

Hinter der Initiative stehen Clearaudio und das Label DopeYeah! Records aus dem Prager Musikclub Doupě. Ziel von Vinyl Vision 3000 ist es, Vinyl nicht nur als Tonträger zu verstehen, sondern als Gesamtkunstwerk aus Klang, Gestaltung und Fertigung.

Seinen Ursprung hat Vinyl Vision 3000 in der Corona-Zeit. Als Live-Auftritte nicht möglich waren, initiierte Club-Gründer Petr Chmela eine internationale Zusammenarbeit von Musikern. Aus dieser Idee entstand das Projekt Isolation (333), an dem unter anderem Ian Paice, Glenn Hughes oder Robbie McIntosh beteiligt waren.

Konsequent analog

Es geht schon bei der Produktion los: Alle Veröffentlichungen entstehen vollständig analog – von der Aufnahme über das Mastering bis hin zur Pressung. Ergänzt wird der audiophile Anspruch durch aufwendig gestaltete Editionen mit handgefertigten Elementen, darunter gebundene Bücher, Poster und Sammlerstücke. Jede Ausgabe ist streng limitiert und individuell nummeriert.

Technisches Highlight ist wohl die Integration eines Hologramms direkt auf der Schallplatte. Diese visuelle Ebene reagiert auf Lichteinfall und erweitert die klassische Vinylästhetik um einen neuen, künstlerischen Aspekt – ohne die Klangqualität zu beeinflussen, heißt es.

3 x 300

Zum Start sind drei Titel verfügbar, jeweils weltweit auf 300 Exemplare limitiert. Darunter eine Interpretation von Dvořáks 9. Sinfonie Aus der Neuen Welt, die Kollektion Incognito (InSideOut) mit genreübergreifenden Neuinterpretationen sowie das bereits erwähnte Projekt Isolation (333), das die internationale Zusammenarbeit während der Pandemie dokumentiert.

Preis und Verfügbarkeit

Alle drei „Vinyl Vision 3000“-Gesamtkunstwerke sind ab sofort verfügbar – zum Preis von 1.500 Euro.