Mit dem Frühling startet Clearaudio vom Stammsitz Erlangen aus in eine ereignisreiche Messesaison: Im März und April ist das Unternehmen auf ausgewählten Veranstaltungen im In- und Ausland vertreten. Gemeinsam mit langjährigen Partnern präsentiert Clearaudio vor Ort seine analogen Audiolösungen. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf intensive Hörerlebnisse, persönliche Gespräche und exklusive Produktpräsentationen freuen. Hier ein kleiner Überblick:

Clearaudio auf dem Klangsymposium Burg Grünsberg

Ein besonderes Event erwartet Musikliebhaber am 29. März 2025 beim ersten Klangsymposium auf Burg Grünsberg.

Inmitten historischer Mauern in Altdorf bei Nürnberg dreht sich alles um die Verbindung von moderner Tonstudiotechnik mit High-End-HiFi. Veranstaltet von „igl Schönwitz Audio Consulting“, bietet das Symposium eine einzigartige Kulisse für audiophile Begegnungen.

Weitere Informationen: https://www.audioconsulting.eu/klangsymposium/

Clearaudio auf der Audio Video Show 2025 in Prag

Gleichzeitig öffnet die renommierte Audio Video Show 2025 in Prag ihre Türen – am 28. und 29. März 2025 im Vienna House Diplomat. Gemeinsam mit dem tschechischen Vertriebspartner High-End Audio Studio präsentiert Clearaudio hier audiophile Highlights im internationalen Umfeld. Das Messekonzept bringt Stereoanlagen, Heimkino, Kopfhörer und mehr unter ein Dach – mit über 50 Ausstellern. Besonderer Blickfang: der Clearaudio-HiFi-Bulli, der mit ausgewähltem Equipment für mobile Klanggenüsse sorgt.

Weitere Informationen: https://www.audio-video-show.cz/

Clearaudio auf dem Analogforum Plus 2025 in Moers

Am 5. und 6. April 2025 steht das Analogforum Plus 2025 in Moers auf dem Programm. Die Veranstaltung im Van der Valk Hotel richtet sich an alle, die sich für analoge Audiotechnik begeistern. Clearaudio ist mit einer Auswahl seiner Spitzenprodukte vor Ort und stellt Neuheiten rund um das Thema Schallplattenwiedergabe vor.

Weitere Informationen: https://www.aaanalog.de/events/analogforum-plus

Clearaudio auf der AXPONA Show in Schaumburg, Illinois

Den internationalen Abschluss bildet die Teilnahme an der AXPONA Show vom 11. bis 13. April 2025 in Schaumburg, Illinois (USA). In Zusammenarbeit mit Musical Surroundings und Quintessence Audio ist Clearaudio Teil dieser US-Messe für audiophile Technik. Die AXPONA bietet ein vielseitiges Programm für Fachbesucher und Musikfans – von Hörsessions bis hin zu Technik-Demonstrationen.

Weitere Informationen: https://axpona.com/

Clearaudio freut sich darauf, auf diesen Veranstaltungen mit Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch zu kommen, neue Impulse zu geben und das gemeinsame Interesse an gutem Sound zu teilen und zu feiern.

