"Classic Gold SP"-Lautsprecher von Fyne Audio

Der schottische Hersteller Fyne Audio legt eine neue Lautsprecherserie auf, die Vintage-Freunden das Herz höher schlagen lassen dürfte. Kein Wunder, denn ein nicht geringer Teil des Fine-Audio-Teams sammelte seine Erfahrungen bei Tannoy. Die neue Serie heißt „Classic Gold SP“.

Natürlich mit Koax-System …

Die vier Classic-Gold-SP-Modelle arbeiten durchgängig mit Koaxialtreibern, von Fyne Audio „IsoFlare-Treiber“ genannt, die sich aus je nach Modell unterschiedlich großen Tiefmitteltönern (s.u.) sowie Druckkammerhochtönern rekrutieren. Beim Fyne Classic Gold VIII SP kommt als Tweeter ein 25-mm-Treiber mit Magnesiummembran und Ferritmagnet zum Einsatz, die größeren Varianten weisen 75-mm-Hochtöner mit Titanmembranen und Neodym-Magneten auf.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Was alle vier Lautsprecher eint, ist unter anderem die hochdichte Birkenschichtkonstruktion der Gehäuse, die optimale Dämpfung und Verfärbungsfreiheit unterstütze. Sowie ein spezielles Bassreflexsystem („BassTrax“), das, so Fyne Audio, im Vergleich zu üblichen Bassreflexlautsprechern raumakustische Vorteile biete und die Integration in den Hörraum erleichtere. Mit Blick auf die Unterschiede der vier Wandler sind vor allem die Baugröße, die untere Grenzfrequenz, der Wirkungsgrad sowie die Größe der Treiber zu nennen:

Der kleinste Lautsprecher namens Fyne Audio Classic Gold VIII SP kommt mit einem 20-cm-IsoFlare-Koax, einem Wirkungsgrad von 91 dB/2,83 V/m und einer unteren Grenzfrequenz von 30 Hertz. Der große Fyne Audio Classic Gold XV SP ist mit einem amtlichen 38-cm-Koaxsystem ausgestattet, spielt bis 23 Hertz (-6 dB) hinunter und wartet mit einem extrem röhrenfreundlich hohen Wirkungsgrad von stolzen 97 dB/2,83 V/m auf. Die anderen Classic-Gold-SP-Lautsprecher liegen in Bezug auf die Leistungsdaten dazwischen.

Klangregelung für den Hochton und Präsenzbereich

Die Frequenzweichen wurden kryogenisch behandelt, über Drehregler lässt sich der Hochton- und Präsenzbereich in einem Rahmen von +/- 3 Dezibel stufenlos pegeln. Die Gehäuse der Fyne Audio Classic Gold SP hüllen sich allesamt in Walnussfurnier.

Preise:

Fyne Audio Classic Gold VIII SP: 8.999 Euro

Fyne Audio Classic Gold X SP: 11.999 Euro

Fyne Audio Classic Gold XII SP: 14.499 Euro

Fyne Audio Classic Gold XV SP: 17.999 Euro

Kontakt

TAD-Audiovertrieb GmbH

Hallwanger Straße 14

83209 Prien am Chiemsee



Telefon: +49(0)8052-9573273

E-Mail: hifi@tad-audiovertrieb.de

Web: https://www.tad-audiovertrieb.de/