„Nicht nur sauber, sondern rein.“ – Das könnte, obwohl es sich nicht um ein Waschmittel, sondern einen Vollverstärker handelt, das Motto des Circle Labs AS100 sein. Zumindest wenn es nach dem polnischen Hersteller geht, der mit dem AS100 laut Eigenauskunft einen konsequent auf klangliche Genauigkeit und Kontrolle ausgelegten integrierten Transistorverstärker vorstellt. Statt Funktionsvielfalt stünden Signalreinheit, Neutralität und Leistungsstabilität im Mittelpunkt, heißt es dementsprechend vom deutschen Vertrieb Len Hifi.

Technisches Konzept

Die Pegelregelung erfolgt beim AS100 über eine präzise Widerstandsleiter mit 63 Stufen und einer Toleranz von 0,1 Prozent, gesteuert durch hochwertige Signalrelais. Im Vergleich zu klassischen Potentiometern soll dieses Prinzip eine deutlich höhere Kanalgleichheit, Langzeitstabilität und Reproduzierbarkeit gewährleisten. Der Circle Labs AS100 ist übrigens konsequent in Doppelmono aufgebaut, wie das folgende Bild zeigt.

In der Eingangsstufe setzt der Circle Labs AS100 auf rauscharme J-FET-Transistoren von Burr-Brown, die eine hohe Signalreinheit sicherstellen sollen. In der Ausgangsstufe arbeiten hingegen bipolare Transistoren, um die erforderliche Stromlieferfähigkeit und Dynamik bereitzustellen. Grundlage der gesamten Verstärkerschaltung sei die firmeneigene Circle-Power-Technologie, die Eigenschaften symmetrischer und asymmetrischer Konzepte kombiniere, so Circle Labs.

Daten und Fakten

Auch der Aufbau der Stromversorgung ist auf Kontrolle und Stabilität ausgelegt. Der Circle Labs AS100 arbeitet, wie erwähnt, in Dualmono und besitzt deshalb getrennte Ringkerntransformatoren, die auf eine Gesamtleistungsaufnahme von 400 VA kommen. Eine Siebkapazität von insgesamt 200.000 µF soll zudem für hohe Energiereserven und niedrige Verzerrungen, selbst bei dynamisch anspruchsvoller Musik oder komplexen Lautsprecherlasten, bürgen. Der Frequenzgang zeigt sich breitbandig: von 3 Hz bis 500 kHz (–3 dB), der Dämpfungsfaktor liegt bei über 250 an 8 Ohm. Die Ausgangsleistung des AS100 wird mit 65 Watt (RMS) an 8 Ohm spezifiziert.

Preis und Verfügbarkeit

Der neue Vollverstärker Circle Labs AS100 ist ab sofort erhältlich – zum Preis von 5.000 Euro.

Kontakt

Len Hifi

Herkenweg 6

47226 Duisburg



Telefon: +49(0)2065–544139

E-Mail: info@lenhifi.de

Web: https://www.lenhifi.de/