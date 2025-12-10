Chord Mojo 2 mit 4,4-mm-Pentaconn-Kopfhörerausgang

Er sieht aus wie der „alte“ Mojo 2 – kann aber mehr. Der beliebte mobile DAC/Kopfhörerverstärker Mojo 2 von Chord Electronics erhält ein technisches Upgrade. Mit dabei: 4,4-mm-Buchse, USB-C-Ladefunktion und nach wie vor der Sound, der den Mojo berühmt machte.

Sauber symmetrisch!

Auch kleine Geräte dürfen mal groß rauskommen: Chord Electronics hat seinem Taschen-DAC Mojo 2 eine Frischzellenkur verpasst – ohne am Preis zu drehen. Neu ist unter anderem ein 4,4-mm-Pentaconn-Kopfhörerausgang, der fortan die symmetrische Ansteuerung moderner Kopfhörer ermöglicht. Dafür musste einer der bisherigen 3,5-mm-Ausgänge weichen; der zweite bleibt erhalten. Praktisch: Beide Ausgänge speichern ihre jeweilige Lautstärke unabhängig – ideal, wenn man zwischen verschiedenen Kopfhörern wechselt.

Streamen oder laden?

Ebenfalls neu im Paket ist die Möglichkeit, den USB-C-Port nicht nur für die Datenübertragung, sondern auch zum Laden des Akkus zu nutzen. Wer das nicht möchte, kann die Ladefunktion auf Wunsch abschalten – etwa zur Vermeidung von Störungen beim Desktop-Betrieb.

Anpassungsfähig

Technologisch bleibt der Mojo 2 ansonsten seiner Linie treu: Chords hauseigener FPGA-Chip beziehungsweise UHD-DSP erlaube, so die Engländer, verlustfreie Klangkorrekturen über den gesamten Frequenzbereich hinweg, um den Sound an die verwendeten Kopfhörer, die Aufnahme oder oder schlichtweg den persönlichen Geschmack anzupassen. Zu den Eingängen des mobilen Kopfhörerverstärkers und DACs zählen USB-C, Micro-USB (fürs Datenstreaming und auch zur Verwendung mit dem Poly-Streamer) sowie optisches und koaxiales S/PDIF (inklusive Dual-Data). Die Akku-Laufzeit liegt laut Hersteller bei über acht Stunden, das Batteriemanagement wird ebenfalls durch ein FPGA gesteuert.

Verfügbarkeit und Preis

Die neue Version des mobilen DACs und Kopfhörerverstärkers Chord Mojo 2 wird erstmalig im Dezember ausgeliefert und trägt zur besseren Unterscheidung einen Hinweis-Aufkleber „Now with 4.4mm Connector“ auf der Verpackung. Alle laufenden Bestellungen werden automatisch auf die neue Version umgestellt. Der unveränderte Preis: 499 Euro.

