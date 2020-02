Der britische Hersteller Chord Electronics ist dafür bekannt, bei der Entwicklung von HiFi-Komponenten nicht zimperlich vorzugehen: Das Beste scheint häufig gerade gut genug zu sein, elektronisch wie mechanisch – auch in Bezug auf die Verarbeitung wird stets aus dem Vollen geschöpft.

Mit der Ultima-Serie, deren gleichnamiges Flaggschiff auf der High End 2019 präsentiert wurde, habe Chord Electronics die „absolute Spitze des technisch und klanglich Machbaren“ gezeigt, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung selbstbewusst. Nun, der 90 Kilo schwere Mono-Bolide Chord Ultima (36.000 Euro) leistet ja immerhin auch entspannte 1,4 Kilowatt an 4 Ohm und kommt mit zahlreichen technischen Leckerbissen wie einem Class-AB-Design mit variablem Bias, selbst entwickelten MOSFET-Transistoren und einer raffinierten Konvektionskühlung.

Doch nicht jeder kann sich so ein Gerät ins heimische Wohnzimmer stellen, daher gibt es jetzt auch „kleinere“ Versionen: Die Monoendstufen Chord Ultima 2 und Chord Ultima 3 leisten 1300 beziehungsweise 900 Watt an 4 Ohm – und die Stereoendstufen Chord Ultima 5 und Chord Ultima 6 je 2 x 550 respektive 350 Watt an 4 Ohm.

Auch eine neue Vorstufe ist erhältlich: Die Chord Ultima Pre 2 kommt mit acht analogen Hochpegeleingängen (je 4 x Cinch unsymmetrisch sowie XLR symmetrisch).

Es ist zwar schon eine Weile her, doch trotzdem verweise wir gerne auf die Lektüre unseres Test zum Chord CPM 2650 Integra Vollverstärker.

Preise:

Chord Ultima 2 Mono-Endstufe: 21.900 Euro

Chord Ultima 3 Mono-Endstufe: 13.200 Euro

Chord Ultima 5 Stereo-Endstufe: 11.750 Euro

Chord Ultima 6 Stereo-Endstufe: 7.100 Euro

Chord Ultima Pre 2 Vorstufe: 15.900 Euro

Kontakt

G8 & friends GmbH

Ferdinand-Poggel-Straße 17

59065 Hamm

Deutschland

Telefon: +49(0)2369 - 20 68 003

E-Mail: ulla.vansaarloos@g8friends.de

Web: www.chordelectronics.de