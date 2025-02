Chord Electronics Alto: Verstärker für Lautsprecher & Kopfhörer

Der britische Hersteller Chord Electronics ist nicht nur bei Audiophilen beliebt, sondern auch im Profibereich erfolgreich aktiv. Wobei diese Trennung – nicht nur bei Chord – mitunter auch fließend ist. Klar, gute Studiogeräte klingen auch zuhause gut – und umgekehrt. Mit dem Kopfhörer- und Lautsprecherverstärker Alto will Chord nun aber ganz offiziell die Ohren auch von Heimanwendern bezirzen.

Verstärker Chord Electronics Alto: Jongliert mit bis zu vier Kopfhörern und Lautsprechern

Der im kompakten Format gehaltene und lediglich etwas mehr als ein DIN-A5-Blatt Stellfläche vereinnahmende Chord Electronics Alto ist weder klassischer Lautsprecherverstärker noch typischer Headphone-Amp, sondern: beides! Bisher war er, so heißt es bei Chord, professionellen Studiobetreibern vorbehalten. Nun ist er weltweit im Hifi-Handel erhältlich.

Entwickelt wurde der Chord Electronics Alto, um sowohl Nahfeldmonitore als auch Kopfhörer optimal anzutreiben. Er kann auf Wunsch bis zu vier Kopfhörer und/oder kompakte Lautsprecherpaare treiben, was nicht zuletzt spannende A/B-Vergleiche oder das parallele Hören durch mehrere Nutzer ermöglicht.

Die Lautsprecher lassen sich über Banana-Ports anschließen – und für das Anleinen von Kopfhörern bietet der Chord Alto gleich vier frontseitige Anschlüsse: einen symmetrischen 4,4-mm-Pentaconn-Anschluss sowie zwei Stereoklinken im 6,35-mm-Format sowie eine Mini-Stereoklinke (3,5 Millimeter).

Klar und schnell

Für Lautsprecher stehen 25 Watt Leistung an 8 Ohm beziehungsweise 50 Watt an 4 Ohm zur Verfügung. Die kopfhörerseitige Ausgangsleistung liegt bei 2,25 Watt pro Kanal an einer 100-Ohm-Last. Die von Chord entwickelte Ultima-Topologie mit dualer Feed-Forward-Fehlerkorrektur soll das Signal kontinuierlich überwachen und ggf. blitzschnell vor der Ausgangsstufe korrigieren, was – so Chord Electronics – mit auf die „Klarheit, Geschwindigkeit und extrem niedrigen Verzerrungen“ des Sounds einzahle, für den Chord bekannt ist (siehe unser Test des Chord Electronics Ultima Integrated, aktuell haben wir die Endstufe Ultima 5 zu Gast).

Verfügbarkeit und Preis

Der knapp zwei Kilogramm schwere Verstärker Chord Electronics Alto soll laut Hersteller bei Musikgrößen wie Steven Wilson, Alessandro Cortini und Chris Allen im Einsatz sein – und zu einem Preis von 3.995 Euro ab sofort auch auf dem eigenen Desktop oder im Wohnzimmer.

Kontakt

DREI H Vertriebs GmbH

Kedenburgstraße 44 / Haus D

22041 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49(0)40 375 075 15

E-Mail: info@3-h.de

Web: https://3-h.de/