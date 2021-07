Mit einem pfiffigen Gerät namens 2yu stellt Chord Electronics eine Erweiterungsmöglichkeit für den mobilen Musikstreamer 2go vor, den wir schon getestet haben. Der Chord 2yu verfolgt das Ziel, den mobilen Streamer auch in der heimischen Anlage integrierbar zu machen – und zwar mit hohen audiophilen Ansprüchen.

Chord Electronics 2yu: Features

Im Grunde handelt es sich um eine Digitalbridge im kompakten Format – die gestreamten Daten können dann über einen beim Nutzer bereits vorhandenen, hochwertigen DAC weiterverarbeitet werden. Chords 2yu wird einfach an den 2go angesteckt und stellt sodann vier digitale Ausgänge bereit: Cinch, BNC, Toslink und USB. Eine leistungsfähige digitale Signalverarbeitung soll dabei Echtzeit-Samplerate-Konvertierung unterstützen und Jitter so weit als möglich minimieren. Das Gerät unterstützt PCM bis 32 Bit/768 kHz und DSD256.

Verarbeitung und Materialauswahl scheinen den professionellen Anspruch zu stützen – so ist das Gehäuse aus dem massiven Aluminium gefräst, was nicht nur einen wertigen Eindruck hinterlässt, sondern auch das Innenleben vor Einstreuungen schützen soll. An der Oberseite sind beleuchtete Bedienknöpfe für Ausgangswahl, Mute, Dimm-Funktion und Ein/Aus angebracht. Diese können teils in verschiedenen Farben leuchten und damit Betriebszustände anzeigen.

Erhältlich ist der Chord Electronics 2yu ab sofort zu einem Preis von 599,90 Euro

