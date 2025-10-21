News
fairaudio - HiFi Test Magazin für Stereo & High-End Audio
Demnächst im Test:

Sie sind hier:Startseite»News»Chord Company Shawline und Epic – neue High-Level-Subwoofer-Kabel
Billboard
WSS-Kabel
News
Chord Company Shawline und Epic Subwooferkabel

Chord Company Shawline und Epic – neue High-Level-Subwoofer-Kabel

von | 21. Oktober 2025

Das Gros der Subwoofer-Freunde dürfte seinen Tieftonarbeiter über den Sub-Out beziehungsweise den Vorstufenausgang des Verstärkers anschließen – freilich gibt es noch eine andere Möglichkeit der Signalzuführung, nämlich über die Lautsprecherausgänge des Amps. Viele Subs besitzen einen entsprechenden Eingang, was nicht nur praktisch ist, wenn der eigene Verstärker ohne Sub/Pre-Out kommt – dieser Weg kann nach Ansicht mancher auch klangliche Vorteile haben, von einer homogeneren Anbindung an die Hauptlautsprecher ist zuweilen die Rede. Und wer dabei klanglich nichts liegen lassen möchte, dem bietet die Chord Company nun zwei neue High-Level-Subwoofer-Kabel aus den Serien Shawline und Epic – für eine kontrollierte und dynamische Basswiedergabe, so der britische Hersteller.

Chord Company Subwooferkabel

Hier eine Variante des Chord-Company-Subwooferkabels mit Speakon auf dreimal Gabelschuh

Präzision im Tiefton – Chord Company Shawline und Epic

Die neuen Subwoofer-Kabel aus den Linien Shawline (14 AWG) und Epic (12 AWG) wurden in England entwickelt, umfangreich getestet und von Hand gefertigt, heißt es bei der Chord Company.

Ihr Aufbau folgt einem durchdachten technischen Konzept: Drei separat geschirmte Leiterpaare aus versilbertem Kupfer, ein hochwertiges PTFE-Dielektrikum und eine geflochtene Außenabschirmung sollen eine störungsfreie Signalübertragung selbst bei komplexen Signalwegen sicherstellen. Für die Verbindung kommen sogenannte ChordOhmic-ChorAlloy-Spades oder Bananas sowie Neutrik-Speakon-Stecker zum Einsatz, die sich durch hohe Leitfähigkeit und mechanische Zuverlässigkeit auszeichnen.

Das High-Level-subwooferkabel Chord Company Shawline

Das Chord Company Shawline Subwooferkabel mit Speakon und Bananas

Bei Stereosystemen sollen sich mit dem Einsatz der neuen High-Level-Subwoofer-Kabel nicht nur eine Tiefton-Erweiterung, sondern auch klarere Mitten und Höhen ergeben, während im Heimkino kraftvolle Bässe und eine immersive Klangbühne das Ergebnis sind, so Chord Company.

Wunschlängen und Preisbeispiele

Alle Kabel sind in Wunschlängen und mit verschiedenen Steckertypen individuell konfigurierbar – und kompatibel mit nahezu allen Subwoofer-Modellen. Das High-Level-Subwoofer-Kabel Chord Company Shawline (Mono) wechselt mit einem Meter Länge und Speakon-Anschluss für 375 Euro den Besitzer, das Chord Company Epic hingegen für 750 Euro.

Kontakt

Drei H Vertriebs GmbH
Kedenburgstraße 44 / Haus D
22041 Hamburg

Telefon: +49(0)40-375 075 15
E-Mail: info@3-h.de
Web: https://3-h.de/

Billboard
Eversolo DMP-A6 Gen2