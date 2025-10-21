Das Gros der Subwoofer-Freunde dürfte seinen Tieftonarbeiter über den Sub-Out beziehungsweise den Vorstufenausgang des Verstärkers anschließen – freilich gibt es noch eine andere Möglichkeit der Signalzuführung, nämlich über die Lautsprecherausgänge des Amps. Viele Subs besitzen einen entsprechenden Eingang, was nicht nur praktisch ist, wenn der eigene Verstärker ohne Sub/Pre-Out kommt – dieser Weg kann nach Ansicht mancher auch klangliche Vorteile haben, von einer homogeneren Anbindung an die Hauptlautsprecher ist zuweilen die Rede. Und wer dabei klanglich nichts liegen lassen möchte, dem bietet die Chord Company nun zwei neue High-Level-Subwoofer-Kabel aus den Serien Shawline und Epic – für eine kontrollierte und dynamische Basswiedergabe, so der britische Hersteller.

Präzision im Tiefton – Chord Company Shawline und Epic

Die neuen Subwoofer-Kabel aus den Linien Shawline (14 AWG) und Epic (12 AWG) wurden in England entwickelt, umfangreich getestet und von Hand gefertigt, heißt es bei der Chord Company.

Ihr Aufbau folgt einem durchdachten technischen Konzept: Drei separat geschirmte Leiterpaare aus versilbertem Kupfer, ein hochwertiges PTFE-Dielektrikum und eine geflochtene Außenabschirmung sollen eine störungsfreie Signalübertragung selbst bei komplexen Signalwegen sicherstellen. Für die Verbindung kommen sogenannte ChordOhmic-ChorAlloy-Spades oder Bananas sowie Neutrik-Speakon-Stecker zum Einsatz, die sich durch hohe Leitfähigkeit und mechanische Zuverlässigkeit auszeichnen.

Bei Stereosystemen sollen sich mit dem Einsatz der neuen High-Level-Subwoofer-Kabel nicht nur eine Tiefton-Erweiterung, sondern auch klarere Mitten und Höhen ergeben, während im Heimkino kraftvolle Bässe und eine immersive Klangbühne das Ergebnis sind, so Chord Company.

Wunschlängen und Preisbeispiele

Alle Kabel sind in Wunschlängen und mit verschiedenen Steckertypen individuell konfigurierbar – und kompatibel mit nahezu allen Subwoofer-Modellen. Das High-Level-Subwoofer-Kabel Chord Company Shawline (Mono) wechselt mit einem Meter Länge und Speakon-Anschluss für 375 Euro den Besitzer, das Chord Company Epic hingegen für 750 Euro.

