Die Chord Company kündigt zusätzlich zu den höherwertigen Modellen S6 und M6, die mit komplexeren Abschirmungs- und Rauschunterdrückungstechnologien arbeiten, mit der PowerHAUS P6 eine neue Netzleiste an, die – so heißt es in der Pressemitteilung – auf 20 Jahre Entwicklungshistorie zurückgreife.

Chord Company PowerHAUS P6: Störungen fernhalten und sauber erden

Das PowerHAUS P6 hat insgesamt sechs Steckplätze zum Anschluss von Komponenten. Das Schaltungskonzept ist bewusst puristisch gehalten und verzichtet auf serielle Filter, unnötige Schalter und Stromanzeigen, welche – so heißt es bei Chord Company – Rauschen erzeugen können.

Man habe sich beim PowerHAUS P6 bemüht, die Interaktion zwischen den stromführenden, neutralen und geerdeten Kabeln zu minimieren und besonderes Augenmerk auf eine akkurate Erdung gelegt. Außerdem kommt eine selbst entwickelte Technologie namens ARAY zum Einsatz, die den Rauschlevel weiter minimieren soll und auch schon bei diversen Kabeln von Chord Company verwendet wird.

Preis Netzleiste Chord Company PowerHAUS P6: 749 Euro

