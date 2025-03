Es gibt ein interessantes neues Produkt bei der Chord Company, und zwar den Netzwerk-Rauschisolator EE 1 Plus. Dabei handelt es sich um eine kompakte Komponente, die in den Netzwerkpfad eingeschleift wird.

Chord Company EE1 Plus: Rauschen in Wärme wandeln

Der neue Chord Company EE1 Plus ist ein passives Design. Er soll unerwünschtes Rauschen auf Netzwerkleitungen in Wärme umwandeln, natürlich ohne die digitalen Signale dabei zu beeinträchtigen.

Sein Einsatzgebiet sind A/V-Streaming-Systeme aller Art. Er kann in Ethernet-Verbindungen zwischengeschaltet werden und Netzwerkrauschen herausfiltern, das beispielsweise durch Haushaltsgeräte entsteht. Hierbei komme eine Common-Mode-Filterung und die proprietäre ARAY-Technologie der Engländer zum Einsatz, so der deutsche Distributor Drei H. Die Ein- und Ausgänge des EE1 Plus sind galvanisch getrennt. Der EE1 Plus steht auf zwei entkoppelnden Gerätefüßen.

Einsatzfelder

Diese Art von Rauschreduzierung empfiehlt sich laut Chord Company in unterschiedlichen Konfigurationen: So lässt sich der Chord Company EE1 Plus beispielsweise zwischen dem Router und dem Switch, zwischen dem Switch und dem Streamer, aber auch zwischen einem Server und einem Streamer einsetzen. In manchen Anlage-Konfigurationen empfehle sich sogar der Einsatz mehrerer EE1 Plus.

Präzise & isoliert

Der EE1 Plus kommt in einem Gehäuse aus präzisionsgefrästem Aluminium. Im Lieferumfang enthalten ist ein C-stream-Ethernet-Kabel. Preislich liegt der Chord Company EE1 Plus bei 799 Euro.

Kontakt

Drei H Vertriebs GmbH

Kedenburgstraße 44 / Haus D

22041 Hamburg



Telefon: +49(0)40-375 075 15

E-Mail: info@3-h.de

Web: https://3-h.de/