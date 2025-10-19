Drei hochwertige HiFi-Systeme plus Zusatzbonbon: Am letzten Oktoberwochenende lädt das HiFi Forum Baiersdorf zu einem besonderen Event mit „Champions“ von Burmester, Steinway Lyngdorf sowie Audio Physic – die Vorführungen werden begleitet von Gesprächen mit Experten sowie einem sorgfältig abgestimmten Rahmenprogramm.

Die drei Systeme unterscheiden sich nicht nur mit Blick auf die technische Umsetzung, sondern auch klangliche Ausrichtung. Jedes System wird in einem dedizierten Zeitfenster mit maximal sechs Teilnehmenden präsentiert, um optimale Hörbedingungen zu ermöglichen.

Burmester-Elektronik und Lautsprecher

Die erste Vorführung zeigt eine Kombination aus den neuen Burmester-Lautsprechern BX100 (siehe Aufmacherfoto) mit Elektronik aus der Reference-Serie – darunter die Vorstufe 249 und die Endstufe 259. Die Präsentation der BX100 markiert gleichzeitig die bayrische Premiere dieses Modells.

Steinway Lyngdorf mit Ehrengast

Ein zweites System rückt Steinway Lyngdorf in den Fokus und rekrutiert sich aus Model-C-Lautsprechern, einem P100-2.1-Prozessor sowie einem A2-Digitalverstärker. Vor Ort ist Roland Hofmann, Markenbotschafter des Herstellers, der für Fragen und Austausch zur Verfügung steht

Audio Physic mit langjährigem Chefentwickler am Start

Die dritte Vorführung stellt die jüngste Inkarnation der Audio Physic Cardeas in den Vordergrund – flankiert von Elektronik aus der Noble Line von MBL. Begleitet wird die Vorführung von Manfred Diestertich, dem langjährigen Chefentwickler von Audio Physic.

Ergänzendes System: Purist Musikserver & B&W

Neben den drei Hauptsystemen können Besucher in den Pausen ein weiteres Setup erleben, das sich aus den Lautsprechern B&W 801 D4, einer Verstärkerkombi von Chord Electronics (Vorstufe Ultima Pre 2 und Endstufe Ultima 6) sowie dem Musikserver Statement 5 von Purist Audio zusammensetzt. Das System ist spezifisch eingemessen beziehunsgweise raum- und lautsprecherentzerrt und wird fachlich begleitet von Purist-Chefentwickler Andreas Milkovits.

Wein, Kaffee, Fingerfood …

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Das Catering umfasst eine Weinauswahl von Jaque‘s Wein-Depot (Erlangen), südtiroler Bio-Espresso an der Baristabar sowie Fingerfood von der Quiche Factory Erlangen.

Zeitrahmen und Anmeldung

Die Vorführungen finden in drei Slots pro Tag statt – jeweils mit auf sechs Personen begrenzter Teilnehmerzahl:

Freitag, 24. Oktober 2025: 15:00 / 17:00 / 19:00 Uhr

Samstag, 25. Oktober 2025: 11:00 / 13:00 / 15:00 Uhr

Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich und kann erfolgen per E-Mail an verkauf@hififorum.de oder telefonisch unter 09133-60629-0.

Kontakt

HiFi Forum Baiersdorf

Breslauer Straße 29

91083 Baiersdorf

Deutschland

Telefon: +49(0)9133-60629-0

E-Mail: verkauf@hififorum.de

Web: https://www.hififorum.de/