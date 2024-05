Der auch im Pro-Audio-Bereich erfolgreiche, in Chicago beheimatete Hersteller Centrance bringt mit dem AMPmini einen neuen Kopfhörerverstärker an den Start, der mit einer, so die Pressemitteilung, einstellbaren „Wärme“-Schaltung aufwartet.

Centrance AMPmini: Kleines Gehäuse, große Leistung

Der Centrance AMPmini ist ein Kopfhörerverstärker, der im reinen Class-A-Betrieb arbeitet und pro Kanal bis hoch zu strammenacht Watt abliefert – und zwar wahlweise an einen unsymmetrischen Stereoklinkenausgang (6,3 mm) oder einen symmetrischen 4,4-mm-Ausgang.

Alles geregelt?

Die wohl wichtigste Besonderheit des AMPmini ist die Röhrenverstärkerstufe, die „mitdenkt“. Zum einen stellt sie sich automatisch auf die Impedanz des angeschlossenen Kopfhörers ein, um dann eher stromverstärkend (bei niederohmigen Kopfhörern) oder spannungsverstärkend (hochohmige Last) zu arbeiten, zum anderen überwacht eine Mikroprozessorsteuerung den schleichenden Alterungsprozess der Röhren und regelt dementsprechend die Schaltungsperipherie nach. Damit nicht genug: Über einen Drehregler lässt sich der Röhren-„Drive“ und damit die oben erwähnte „Wärme“ stufenlos regulieren, so können die harmonischen Verzerrungen nach gusto „hochgefahren“ werden.

Die digital geregelte Lautstärkeregelung erfolgt über einen schön großen Lautstärkeregler mit internem hydraulischen Druckabsorptionssystem, außerdem gibt es einen Balance-Regler sowie einen Regler zur Anpassung an die Kopfhörer-Empfindlichkeit.

Ausführung, Verfügbarkeit & Preis

Das Gehäuse des AMPmini besteht aus Flugzeugaluminium, im Lieferumfang enthalten ist ein schützendes Flightcase. Der Preis für Europa steht noch nicht fest, der aktuelle Dollar-Preis beträgt um 5.000 Dollar. Verfügbar ist der AMPmini voraussichtlich ab August 2024.

