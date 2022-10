„Als neues Zentrum eines unvergleichlichen Kinoerlebnisses“ kündigt der zuständige deutsche Vertrieb Audio Components den gleich mit 43­ Treibern aufwartenden McIntosh XCS1.5K AC an – der, ja genau, ein Centerlautsprecher ist. Und so etwas wie ein „Missing Link“, um im Teamwork mit den frontseitigen Standlautsprechern XRT2.1K oder XRT1.1K – auf die er eigens abgestimmt wurde – ein highendiges Heimkinoerlebnis zu kreieren.

McIntosh XCS1.5K AC – Features & Finish

Seine zentrale Bedeutung erfährt der vornehmlich zwischen 32 Hz und 20 kHz übertragende McIntosh XCS1.5K AC natürlich auch deshalb, weil seiner Lautsprecherspezies die wichtige Aufgabe zuteilwird, den Großteil der Soundinformationen wie etwa Stimmen und Dialoge zu transportieren.

Zu diesem Zweck und um ein optimales Abstrahlverhalten zu erzielen, sind die Hoch- und Mitteltöner jeweils in Arrays angeordnet. Bei der Gestaltung der Frequenzweiche (Trennungen bei 150 Hz, 500 Hz und 3 kHz) wurde insbesondere auf eine perfekte Phasenlage geachtet, um nicht nur ein tonal ausgewogenes, sondern auch ein kohärentes Klangbild zu generieren.

Das Bassgehäuse für die vier 8-Zoll-Woofer kommt optisch in einem Mix aus schwarzem, siebenschichtigem Klavierlack und gebürstetem Aluminium, die Schallwand der Arrays ist ebenfalls in Schwarz gehalten und mit silbernen Leisten verziert, die Lautsprecherabdeckung haftet magnetisch. Zur optimalen Anpassung an die Hörposition kann der Center McIntosh XCS1.5 präzise in fünf voreingestellte Positionen gekippt werden.

Die opulente Bauweise des McIntosh XCS1.5K schlägt sich natürlich auch im Gewicht nieder, knapp 81 Kilogramm bringt der Centerspeaker auf die Waage – bei Maßen von 126,92 x 43,66 x 53,9 Zentimetern (BxHxT).

Der McIntosh XCS1.5K AC wird in Deutschland und Österreich zum Jahresende im gut sortierten Fachhandel eintreffen – und für 53.900 Euro seinen Besitzer wechseln.

Kontakt

Audio Components

Leverkusenstraße 3

22761 Hamburg



Telefon: +49(0)40 - 401130380

E-Mail: info@audio-components.de

Web: https://www.audio-components.de/