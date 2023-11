CBA-Audio: Highend-HiFi-Event Dezember 2023

Das Jahresende rückt näher und damit auch die Zeit, in der man es sich zuhause so richtig gemütlich macht. „Natürlich gehört dazu auch gute Musik“, ist Claus Bücher, Inhaber und Namensgeber des Claus Bücher HiFi Studios (CBA-Audio), überzeugt. Mit seiner Expertise sorgt er seit vielen Jahren dafür, dass die „gute Musik“ sich auch klanglich voll entfalten kann – und lädt nun für das erste Dezember-Wochenende zu sich nach Taunusstein ein. „Bringen Sie einfach Ihren besten Freund oder Ihre beste Freundin mit. Was gibt es Schöneres, als Freunde zu treffen und gute Musik zu hören? Unsere Events in Taunusstein sind sehr beliebt“, so Bücher.

An dem besagten Wochenende sollen in den Studios von CBA-Audio nicht nur außergewöhnliche Audioprodukte vorgestellt werden, es sind auch spannende Fachvorträge geplant – und, nicht zu vergessen, ein Highend-Basar: Hier werden gebrauchte und geprüfte Geräte feilgeboten, also Röhren- und Transistorelektronik, Lautsprecher und Zubehörprodukte, sowie ausgesuchte Tonträger. Und das, so die Pressemitteilung, zu sehr günstigen Preisen.

Auf zwei Highlights des geplanten Wochenendes weist Claus Bücher hin: Electrocompaniet feiert sein Fünfzigjähriges, deshalb wird die neue AW800-Endstufe im Verbund mit dem Vorverstärker EC4.8 MKII, dem Streamer ECM-1 MKII und dem CD-Player EMC-1 MKV zu hören sein – die Elektronik spielt an passiven Lautsprechern von ME Geithain. Und zweitens: Cyrus hat ebenfalls runden Geburtstag, nämlich den vierzigsten – deshalb gibt‘s die neue XR-Serie zu hören.

Da wundert es natürlich nicht, dass Matthias Roth von Electrocompaniet und Andreas Sehlhorst von Cyrus/ Bellevue Audio anwesend sein werden. Doch das sind nicht die einzigen, auch Reinhard Weidinger (Hörzone), Bernd Hauptmann (Adagio) und Enzo Bauer (IAD) sowie einige andere haben ihr Kommen zugesagt. Es wird also sehr unterhaltsam werden bei CBA-Audio.

Weitere Infos zur Veranstaltung finden Sie hier – und unten die Kontaktadresse. Wir wünschen schon mal viel (Hör-)Spaß!

Wann?

Freitag, 1.12.2023: 16 Uhr bis 21 Uhr

Samstag, 2.12.2023: 10 Uhr bis 18 Uhr

Sonntag, 3.12.2023: 11 Uhr bis 16 Uhr

Kontakt

Claus Bücher HiFi Studio

Aarstraße 114

65232 Taunusstein



Telefon: +49(0)6128-2 39 68

E-Mail: info@cba-audio.de

Web: https://www.cba-audio.de/