Die Veranstaltungsreihe „Anything goes“ geht in die nächste Runde, erfahren wir von Claus Bücher, dem Geschäftsführer von CBA-Audio in Taunusstein. Er lädt zu einem weiteren Treffen ein, bei dem HiFi-Liebhaber voll auf ihre Kosten kommen sollen.

Was wird geboten?

Edle Audiokomponenten und spannende HiFi-Preziosen sind vor Ort – und natürlich wird es reichlich Zeit geben, um sich in entspannter Atmosphäre mit Gleichgesinnten auszutauschen. Diesmal findet die Veranstaltung nicht nur wie gewohnt am letzten Freitag des Monats statt, sondern ebenso am Samstag.

Übrigens: Ein Highlight für Freunde des Retro-Looks kam direkt von den Mitteldeutschen HiFi-Tagen zu Claus Bücher Audio ins Studio – die brandneuen, legendären Quad 33 und 303 werden zu hören sein. Hier finden Sie mehr Infos zu der schmucken Quad-Vor-End-Kombi.

Gäste, Marken, Räumlichkeiten …

Natürlich sind wieder besondere Gäste eingeladen – so ist am Freitag, 29. November, Chris Feickert von Dr. Feickert Analogue zu Gast und hält einen Workshop rund ums Thema „Plattenspieler und Tonabnehmer“ ab. Und am Samstag, 30. November, kommen:

Rainer Reddemann und Ralf Kolmsee von Trigon Audio

Meik Wippermann (Hörerlebnis) hält den Vortrag: „Trigon – die stillen Stars aus Nordhessen“

Andreas Müntner von B12music bringt jede Menge Vinyl mit

Hier noch ein kleiner Überblick über die Studios und Marken bei CBA-Audio:

Vintage-Raum: Röhrenverstärker und Lautsprecher wie die „Provence“ von Auditorium 23

Großes Studio: Geithain-Lautsprecher, Trigon-Audio-Elektronik und Feickert-Plattenspieler

Kleines Studio: Lautsprecher von Larsen und Gradient, Rega-Plattenspieler, Line-Magnetic-Verstärker

Vierter Hörraum: Grimm-Lautsprecher und Electrocompaniet-Elektronik, CanEver, La Rosita

Und im Eingangsbereich lassen sich zudem u.a. Larsen, Rega-Plattenspieler, Trigon-Audio und Line-Magnetic-Verstärker finden.

Wir wünschen viel (Hör-)Vergnügen!

Wann?

Freitag, 29. November 2024, von 16 Uhr bis 23 Uhr

Samstag, 30. November 2024, von 10 Uhr bis 19 Uhr (anschließend gemütliches Beisammensein)

Kontakt

Claus Bücher HiFi Studio

Aarstraße 114

65232 Taunusstein



Telefon: +49(0)6128-2 39 68

E-Mail: info@cba-audio.de

Web: https://www.cba-audio.de/