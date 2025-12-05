Zahlen sagen manchmal mehr als Worte: Bei CBA Audio in Taunusstein dreht sich Mitte Dezember alles um die 35 – genauer gesagt um 35 Jahre Leidenschaft für Musik, analoge Schätze und persönliche Wegbegleiter. Anlass genug für ein dreitägiges HiFi-Fest mit Gästen, Musik und Ausblick auf die Zukunft.

CBA Audio im Zeichen der 35!

Am zweiten Dezemberwochenende lädt Claus Bücher zu „Anything Goes“ ein – einem Event-Wochenende, das nicht nur 35 Jahre Geschäftstätigkeit von CBA Audio markiert, sondern auch eine ganze Reihe weiterer Jubiläen feiert. Nämlich: 35 Jahre Vertrieb von Geithain-Lautsprechern, 35 gemeinsame Veranstaltungen mit Plattenspieler-Spezialist Chris Feickert, 35 Jahre Freundschaft mit Vinylexperte Frank Wonneberg sowie mit Meik Wippermann, Klassikkenner, Hörerlebnis-Autor und regelmäßiger Gast bei Vorführungen. Alle Genannten und noch mehr werden vor Ort sein und das Programm aktiv mitgestalten.

Hören und sehen

Unter anderem werden vorgestellt: Lautsprecher von Atlantis Lab und Geithain, Referenzröhrenverstärker von Zeiler Audio, neue Tonarme von Dr. Feickert, Server und Kabel von Analog Tools, alte und neue Verstärker von Quad und Neoson – und ein fast 46 Jahre altes Vintage-Laufwerk von AEC.

Damit nicht genug: Claus Bücher feiert kurz nach dem Event seinen 70. Geburtstag – und damit auch die zweite Lebenshälfte, die er seinem Geschäft in Taunusstein gewidmet hat. Ganz am Ende steht ein weiterer Ausblick: Ab dem kommenden Jahr wird das Team um eine neue, kompetente Kraft erweitert. Jens, ein ausgewiesener Analogspezialist, wird künftig regelmäßig mit an Bord sein.

Einspielen und ausklingen

Das Event-Wochenende bietet nicht nur Raum für Begegnung, Musik und Fachsimpelei, sondern auch für Neuerungen im Laden selbst – in den letzten Wochen wurde dort einiges umgestaltet.

Das Programm startet am Freitag (12. Dezember) ab 16 Uhr mit lockerem Einspielen und erstem Hineinhören. Der Samstag (13. Dezember) ist der zentrale Veranstaltungstag mit musikalischem Programm und anschließendem Beisammensein bis Open End – für das Abend-Catering ist eine Anmeldung erforderlich (Unkostenbeitrag: 25 Euro). Am Sonntag (14. Dezember) klingt die Veranstaltung ab 10 Uhr gemütlich aus.

Weitere Infos und das vollständige Programm finden sich auf der Website von CBA Audio.

Wann?

Freitag, 12. Dezember 2025, ab 16 Uhr

Samstag, 13. Dezember 2025, von 10 Uhr bis 18 Uhr

Sonntag, 14. Dezember 2025, 10 – 14 Uhr

Kontakt

Claus Bücher Audio

Aarstraße 114

65232 Taunusstein



Telefon: +49(0)6128-2 39 68

E-Mail: info@cba-audio.de

Web: https://www.cba-audio.de/