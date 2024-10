Das Claus-Bücher-Hifi-Studio (CBA-Audio) wurde 1990 in Taunusstein gegründet. Claus Bücher steht nicht nur seitdem als kundiger Fachhändler Rede und Antwort für Hifi-Interessierte, er möchte nun auch mit einer neuen Veranstaltungsreihe spannende Komponenten und Hifi-Lösungen hautnah vorführen.

„Anything goes“: Immer am letzten Freitag im Monat

Die neue Serie „Anything goes“ von CBA-Audio lädt ein zum lockeren Stelldichein, zum Fachsimpeln und persönlichen Ausprobieren spannender Hifi-Preziosen. Das Hifi-Studio von Claus Bücher teilt sich in vier Vorführräume auf, in denen ganz unterschiedliche Lautsprecher und Komponenten zu erleben sind.

Die Studios

So finden sich beispielsweise im Vintage-Raum von Claus Bücher edle Röhrenverstärker und so besondere Lautsprecher wie die Breitbänder „Provence“ von Auditorium 23 (siehe Aufmacherbild). Im großen Studio wartet entsprechend großes Hörbesteck mit Geithain-Lautsprechern und Elektronik von Trigon Audio, das Ganze bespielt von einem Feickert-Plattenspieler. Im kleineren Studio zeigen sich hingegen Lautsprecher von Larsen und Gradient, Plattenspieler von Rega und Amps von Line Magnetic – und in einem vierten Hörraum werden unter anderem Grimm-Lautsprecher an Electrompaniet-Elektronik geboten.

Eigene Ideen und eigene Musik …

Übrigens: Aktive Teilnahme ist gewünscht! Steuern Sie gerne eigene Ideen, Fragen und Anregungen bei – und selbstverständlich sind alle Besucherinnen und Besucher auch aufgerufen, eigene Tonträger mitzubringen, ganz gleich ob auf Vinyl, CD oder in Form von Streaming-Tipps. Die erste Veranstaltung wird es bereits in gut einer Woche im Oktober geben.

Wann?

Freitag, 25. Oktober 2024, ab 16 Uhr, Ende offen

Wo?

Claus Bücher Hifi Studios

Aarstr. 114 | 65232 Taunusstein

Kontakt

Claus Bücher HiFi Studio

Aarstraße 114

65232 Taunusstein



Telefon: +49(0)6128-2 39 68

E-Mail: info@cba-audio.de

Web: https://www.cba-audio.de/