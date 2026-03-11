Cayin erweitert DAP N6iii um Tube-Modul T201 | News fairaudio

Röhre für die Hosentasche: Mit dem neuen Motherboard T201 bekommt der modulare High-Res-Player Cayin N6iii eine echte Röhrenverstärkerstufe. Die integrierten Pentoden bringen klassischen Röhrenklang in den mobilen Einsatz – inklusive frei wählbarer Klangcharakteristik.

Cayin N6iii: Jetzt röhrt’s noch schöner

Der Cayin N6iii richtet sich an anspruchsvolle Hörer, die auch unterwegs nicht auf High-End-Klang verzichten möchten. Sein modulares Konzept erlaubt es, das komplette Motherboard mit D/A-Wandler und Ausgangsstufe auszutauschen. Mit dem neuen T201 steht nun bereits die vierte Modulvariante zur Verfügung.

Mit dem T201-Board bietet Cayin erstmals einen mobilen Kopfhörerverstärker und DAP mit integrierter Röhrentechnik. Nutzer können dabei zwischen drei Betriebsarten wählen: dem reinen Transistorbetrieb, einer Röhrenstufe mit Gegenkopplung für „kontrollierte Dynamik“ sowie einem puristischen „Tube Classic“-Modus ohne zusätzliche Eingriffe.

Schnittstellen

Als Anschlüsse stehen zwei 3,5-mm-Buchsen sowie ein symmetrischer 4,4-mm-Pentaconn-Ausgang bereit. Der Player unterstützt sowohl Kopfhörerbetrieb als auch Line-Out-Nutzung mit festem oder variablem Pegel. Im symmetrischen Kopfhörer-Betrieb erreicht die Ausgangsstufe bis zu 2 × 540 mV.

Für die Digital-Analog-Wandlung nutzt das Modul den hochwertigen AKM-Chip AK4497S. Dieser verarbeitet Audiodaten bis zu PCM 768 kHz und DSD512.

Echte Pentodenröhre im mobilen Einsatz

Herzstück des T201 sind zwei Pentoden vom Typ JAN 6418 des Herstellers Raytheon. Dabei handele es sich, so Cayin, nicht um vereinfachte Kaltkathodenlösungen, sondern um vollwertige Röhren mit direkter Kathodenheizung – eine Bauweise, die einen musikalischen und transparenten Klang bieten soll, so der Hersteller. Da diese ursprünglich für militärische Anwendungen entwickelten Röhren besonders robust sind und nur wenig Versorgungsspannung benötigen, eignen sie sich auch für den mobilen Einsatz.

Cayin hat zusätzlich eine spezielle Silikon-Dämpfungseinheit entwickelt, die die Röhren im Betrieb vor Erschütterungen schützt und gleichzeitig eine effiziente Wärmeableitung ermöglicht. Auch messtechnisch zeigt sich das Modul auf hohem Niveau: Im reinen Transistorbetrieb erreicht das Cayin-Modul T201 laut Datenblatt einen Störspannungsabstand von 120 dB (A-gewichtet), während der Röhrenmodus immer noch eine Dynamik von 113 dB bietet.

Modularer High-Res-Player

Der Cayin N6iii selbst bleibt das Herz des Systems. Der Player verfügt über 128 GB internen Speicher, der sich per Speicherkarte auf bis zu 2 TB erweitern lässt. Die Bedienung erfolgt über ein 5-Zoll-Full-HD-Display mit Multi-Touch-Gestensteuerung und Gorilla-Glas. Übrigens: Wir hatten ihn schon für einen ausführlichen Test zu Gast.

Preise, Varianten, Verfügbarkeit

Der Mobilplayer Cayin N6iii mit T201-Board ist ab März 2026 erhältlich und kostet 1.798 Euro. Gut zu wissen: Das Motherboard T201 wird auch separat als Austauschmodul für bestehende N6iii-Geräte angeboten und liegt bei 549 Euro.

Kontakt

Cayin Audio Distribution GmbH

An der Kreuzheck 8

61479 Glashütten-Schlossborn



Telefon: +49 (0)6174-9554412

E-Mail: info@cayin.com

Web: https://cayin.com/