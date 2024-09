Cayin Soul-170HA: Röhrenverstärker für Kopfhörer & Lautsprecher

Es gibt einen spannenden neuen Röhren-Vollverstärker aus dem Hause Cayin, der sich in der höheren Preisklasse ansiedelt und dementsprechende Features und Funktionen mitbringt – wie etwa ein externes Netzteil. Obwohl der Cayin Soul-170HA offiziell als Kopfhörerverstärker gelabelt wird, dafür steht das „HA“ im Produktnamen, vermag er überdies Lautsprecher anzutreiben.

Cayin Soul-170HA mit Single-Ended-Röhrenschaltung und dediziertem Netzteil

Im Inneren des neuen Cayin-Amps arbeitet ein Paar 6SN7-Doppeltrioden in der Treiberstufe. Diese Röhren soll sich laut Cayin durch ausgewogene Klangbalance und niedrige Nebengeräusche auszeichnen. In der Ausgangsstufe setzt man hingegen auf die KT-170-Tetroden aus dem Hause Tung-Sol: Im Class-A-Single-Ended-Betrieb sollen bis zu 18 Watt pro Kanal erzeugt werden, was die Lautsprechertauglichkeit des Amps begründet. Ein Mikrocontroller überwacht und schützt die internen Schaltkreise.

Das externe Netzteil des Verstärkers wartet ebenfalls mit Röhrentechnik auf – gleichrichterseitig gelangen JJGZ34S zum Einsatz. Die eigenentwickelten Netz- und Ausgangsübertrager sollen Cayin zufolge von besonders hoher Qualität sein. Die Vorspannung der Signalröhren wird über eine Auto-Bias-Schaltung selbsttätig geregelt.

Möglichkeiten zum Soundtuning

Es gibt weitere spannende Features: Zum einen lässt sich die Verstärkerschaltung des Cayin Soul-170HA zwischen Trioden- und Ultralinearmodus (sanfterer vs. „sportlicherer“ Klang) umschalten, zum anderen bietet der Amp eine Impedanzanpassung für die Kopfhörerausgänge. Und dann gibt es da noch die Option, zwischen zwei dynamischen Timbrierungen umzuschalten – also reichlich Möglichkeiten, den Klang nach Gusto zu beeinflussen.

Die Schnittstellen des Cayin Soul-170HA

Der fertigungsaufwändig direktverdrahtete (keine gedruckten Platinen) Röhrenverstärker kommt mit je einem symmetrischen und unsymmetrischen Eingang, ausgangsseitig ist er ebenfalls praxisfreundlich aufgestellt: Es lassen sich sowohl klassische 6,3-mm-Klinken nutzen als auch symmetrische Kopfhörerausgänge – nämlich 4,4-mm-Klinke und 4-Pin-Balanced. Für den Lautsprecherbetrieb hält der Cayin Soul-170HA einen Satz Polklemmen bereit.

Preis und Verfügbarkeit

Der Cayin Soul 170HA ist inklusive Fernbedienung ab sofort erhältlich – zum Preis von 7.998 Euro.

