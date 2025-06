Cayin RU9: Mobiler DAC mit Röhre für Kopfhörer

Cayin will schnöden Smartphones highendiges Flair verleihen: Mit dem RU9 stellt Cayin nämlich einen kompakten USB-DAC und Kopfhörerverstärker vor, der audiophile Röhrentechnologie mit moderner Signalverarbeitung verbinden soll. Denn: Eine integrierte Nutube-6P1-Vakuumröhre sorgt optional für eine entsprechende Klangsignatur.

Sound nach Gusto

Der Cayin RU9 arbeitet mit zwei AK4493S-DACs im Dual-Mono-Betrieb. Deren ins Analoge gewandelte Signale kommen Kopfhörern wahlweise über eine unsymmetrische 3,5-mm-Klinkenbuchse oder einen symmetrischen 4,4-mm-Port zu.

Überdies haben Nutzer die Möglichkeit, zwischen Röhren- und Transistorbetrieb zu wählen. Bei alledem stehen drei Klangmodi bereit: „Klassisch“, „Modern“ und „Solid State“.

Praktisch

Das Gehäuse des mobilen D/A-Wandlers ist CNC-gefräst, misst überschaubare 100 × 70 × 15 mm und bringt nur rund 150 Gramm auf die Waage. Ein 2000-mAh-Akku sorge dennoch für rund fünf Stunden Betriebsdauer, so Cayin, ohne das angeschlossene Zuspielgerät zu belasten.

Der Cayin RU9 verfüge über ein – so heißt es bei Cayin weiter – gut ablesbares Display und lässt sich per Tasten und „Lautstärkewalze“ steuern. Dank seiner magnetischen Rückseite kann der kleine DAC entsprechend an ausgestatteten Smartphones befestigt werden.

USB und Bluetooth

Auch in puncto Konnektivität zeigt sich der Cayin RU9 flexibel: Unterstützt werden UAC1.0 und UAC2.0, der Einsatz als USB-Audio-DAC an Smartphones, Tablets, Computern und digitalen Audio-Playern ist somit möglich. Auch Bluetooth in HD-Qualität inklusive LDAC ist an Bord.

Preis und Verfügbarkeit

Der Cayin RU9 soll ab Mitte Juli erhältlich sein, der Preis liegt – inklusive passender Lederhülle – bei 598 Euro.

Kontakt

Cayin Audio Distribution GmbH

An der Kreuzheck 8

61479 Glashütten-Schlossborn



Telefon: +49 (0)6174-9554412

E-Mail: info@cayin.com

Web: https://cayin.com/