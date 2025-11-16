16Ein kleiner, mobiler DAC/Kopfhörerverstärker, der aber selbst vor schwergewichtigen HiRes-Daten nicht zurückschreckt: Mit dem Cayin RU3 präsentiert die chinesische Manufaktur ihren bislang kompaktesten mobilen DAC/Kopfhörerverstärker und will damit audiophilen Klang für unterwegs zu einem nicht minder kompakten Preis ermöglichen. Ob Smartphone, Tablet oder Laptop: Der RU3 soll aus jeder mobilen Quelle hohe Soundqualität herauskitzeln – in Kombination mit verschiedensten Bügel-Kopfhörern oder In-Ears.

Cayin RU3: Size doesn’t matter

Gerade einmal sechs Zentimeter lang und zweieinhalb Zentimeter breit ist der elegant anmutende DAC mit Aluminiumgehäuse – und mit 24 Gramm ein Fliegengewicht. Dennoch integriert Cayin in dem Winzling Technik, die man sonst auch von stationären High-End-Komponenten her kennt. Herzstück ist der D/A-Wandler ESS ES9069Q, der mit der neuesten HyperStream-IV-Dual-Architektur PCM-Dateien bis 768 kHz sowie DSD512 hochauflösend verarbeitet. Die Lautstärke lässt sich präzise in 100 Stufen anpassen.

In & out

Für den Anschluss an moderne Geräte steht ein USB-C-Port zur Verfügung, der sowohl UAC1.0 als auch UAC2.0 unterstützt – damit ist der Cayin RU3 sofort einsatzbereit an nahezu allen Plattformen. Zwei Kopfhörerausgänge im 3,5-mm-Klinken- beziehungsweise 4,4-mm-Pentaconn-Format erlauben das Zusammengehen mit asymmetrisch wie symmetrisch zu betreibenden Kopfhörern. Dank einer Ausgangsleistung von bis zu 560 Milliwatt an 32 Ohm im leistungsstarken Hyper-Modus dürften sich mit dem mobilen Cayin-Amp auch anspruchsvolle Kopfhörer mühelos antreiben lassen.

Famos funktional …

Trotz seiner kompakten Größe bietet der Cayin RU3 umfangreiche Funktionen zur Klangoptimierung: Über ein integriertes Farbdisplay lassen sich Soundfilter, Betriebsmodi und Eingänge im Blick behalten. Zwei Gain-Stufen sowie fünf wählbare Digitalfilter ermöglichen eine klangliche Anpassung an persönliche Vorlieben. Über die Cayin-App kann zusätzlich ein parametrischer Equalizer mit bis zu zehn Bändern aktiviert werden.

Preis und Verfügbarkeit

Der mobile Kopfhörerverstärker Cayin RU3 ist ab sofort erhältlich – und zwar in den Farben Schwarz, Türkis (hell) und „Purple“ zum schlanken Preis von 149 Euro.

Kontakt

Cayin Audio Distribution GmbH

An der Kreuzheck 8

61479 Glashütten-Schlossborn



Telefon: +49 (0)6174-9554412

E-Mail: info@cayin.com

Web: https://cayin.com/