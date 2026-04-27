Rar und mit Röhren: Der Referenz-DAP Cayin N8iii

„Willst du gelten, mach dich selten“ – Diesem augenzwinkernden Prinzip folgend, stellt Cayin mit dem N8iii einen mobilen Digital-Audio-Player (DAP) vor, der sich qualitativ an stationären Referenzquellen orientieren soll. Der auf weltweit 1.000 Exemplare limitierte „Taschenspieler“ kombiniert hochqualitative Röhrentechnik mit moderner DAC-Architektur – und das alles im vollsymmetrischen Schaltungsdesign.

Wandlung & Pegelregelung

Im Inneren arbeitet eine Wandlereinheit auf Basis aktueller AKM-Chips. Für jeden Kanal kommen jeweils dedizierte Delta-Sigma-Modulatoren sowie DACs zum Einsatz. Cayin setzt hier auf eine vollsymmetrische Wandlung mit Stromdifferenzausgangsstufe.

Die 256-stufige (0,5-dB-Schritte) Lautstärkeregelung des Cayin N8iii erfolgt bewusst außerhalb der D/A-Wandlung über audiophile MUSE-Regelchips und lässt sich vom Hörer über ein mechanisches Drehrad einstellen – das kennt man so eher von teuren stationären Vorstufen als von typischen Digitalplayern.

Kleine Röhren, großer Aufwand

Besonderes Augenmerk gilt freilich auch der analogen Ausgangsstufe: Der Cayin N8iii nutzt für seine vollsymmetrische Verstärkung zwei Nutube-Doppeltrioden, die zum Schutz vor Außeneinflüssen stoßgedämpft wurden. Übrigens: Deren aufwändiger Handselektierung und paarweiser Zusammenführung sei übrigens die erwähnte Limitierung geschuldet, sagt der Hersteller.

Lieber clean oder mit einer Prise Charme?

Die analoge Verstärkerstufe des Cayin N8iii ermöglich dem Nutzer außerdem zwischen verschiedenen Klangcharakteren zu wählen – von klassischer Röhrenwiedergabe über eine modernere, verzerrungsärmere Variante bis hin zu rein transistorisierter Verstärkung. Ergänzt wird das durch umschaltbare Betriebsarten wie Class A, AB oder eine leistungsstärkere A+-Variante.

Apropos Leistung: Mit Blick auf die maximale Ausgangsleistung deklariert Cayin für seinen N8iii 900 mW im asymmetrischen (3,5-mm-Klinke) und 1285 mW im symmetrischen Betrieb (4,4-mm-Pentaconn).

Kann auch große Systeme …

Trotz seines klar audiophilen Anspruchs bleibe der N8iii vielseitig einsetzbar, verspricht Cayin: Neben der Nutzung als mobiler Player für hochauflösende Formate bis PCM 768 kHz/32 Bit und DSD512 lasse sich der DAP auch als DAC, Vorstufe oder Netzwerkplayer in stationäre Anlagen integrieren. Entsprechend stehen sowohl symmetrische als auch unsymmetrische Ausgänge zur Verfügung. Netzwerk-Streaming-Funktionen, erweiterbarer Speicher (vorinstalliert: 256 GB), 12 Stunden Akku-Laufzeit und ein Betriebssystem auf Android-Basis zählen zu den weiteren Features, die die Chinesen in die Waagschale werfen.

Preis und Verfügbarkeit

Der DAP Cayin N8iii ist ab Ende April 2026 im Fachhandel erhältlich, der reguläre Preis beträgt 4.280 Euro. Achtung, aktuell gibt’s einen Rabatt für Vorbesteller, der Aktionspreis beträgt – noch – 3.999 Euro.