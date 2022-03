Der Hersteller Cayin präsentiert mit dem N8ii einen neuen Music Player, der sich auf hochauflösende Daten versteht und mithilfe seiner Röhrenausgangsstufe analoges Flair bieten soll. Zum Einsatz kommen spezielle Röhren des Herstellers Korg.

Cayin N8ii: Features und Technik

Der neue Cayin-Player zeigt sich mit modernster Technik ausgestattet. So kommt bei ihm – laut Cayin erstmals in einem Mobilplayer – der BD34301EKV-Chipsatz von Rohm zum Einsatz, und zwar gleich doppelt (jeweils im Monomodus). Mit ihm kann PCM bis 32 Bit/768 kHz und DSD512 genossen werden. Zum Finetuning der D/A-Wandler-Klangsignatur stehen zwei Tiefpass-Filter für PCM-Daten sowie drei DSD-Filter zur Verfügung.

In der Ausgangsstufe arbeiten zwei Nutube-6P1-Röhren des Instrumentenherstellers Korg. Nutzerseitig kann gewählt werden, ob der verbaute Verstärker im Class-A- oder Class-AB-Modus läuft. Ersterer wird von Cayin als seidig und warm klingend, letzterer als druckvoller im Klang beschrieben. Die Ausgangsstufe stellt bis zu 1200 mW an 16 Ohm bereit, was auch für leistungshungrige Kopfhörer genügen dürfte.

Digitale Daten lassen sich wahlweise per USB-C oder Mini-HDMI (I2S) zuliefern, außerdem ist ein Bluetooth-Empfänger an Bord, der Streaming bis 192 kHz/24 Bit gestattet. Neben einem symmetrischen (4,4mm) und unsymmetrischen (3,5mm) Kopfhörerausgang bietet der Cayin N8ii auch eine Line-out-Schnittstelle zur nahtlosen Integration in eine HiFi-Anlage.

Ab Werk kommt der Cayin N8ii mit 128 GB internem Speicherplatz, dieser kann via TF-Card-Slot auf bis zu 1 Terabyte erweitert werden. Eine Integration ins heimische Netzwerk ist ebenfalls möglich, sodass der N8ii Musik von freigegebenen Laufwerken oder Online-Musikdiensten (z.B. Spotify, Tidal, Qobuz) zur Verfügung stellen kann. Der fest verbaute Akku soll laut Cayin je nach genutztem Ausgang zwischen 10 und 11 Stunden durchgehende Musikwiedergabe gestatten.

Die Bedienung erfolgt durch einen 5-Zoll-AMOLED-Touchscreen, ergänzt durch Buttons und einen Drehregler für die wichtigsten Funktionen (Play, Pause, Skip, Lautstärkeregelung etc.). Im Lieferumfang enthalten sind u.a. ein USB-C-Kabel, diverse Adapter für den Anschluss von Kopfhörern sowie eine Echtlederhülle und ein transparenter Display-Schutz.

Übrigens: Wer bis zum 19.04.2022 kauft, der erhält einen Early-Bird-Rabatt in Höhe von 182 Euro und zahlt somit 3.498 Euro.

Preis Cayin N8ii: 3.680 Euro

PS: Vor circa anderthalb Jahren hatten wir den Cayin-DAP N3 Pro im Test.

Kontakt

Cayin Audio Distribution GmbH

An der Kreuzheck 8

61479 Glashütten-Schlossborn



Telefon: +49 (0)6174-9554412

E-Mail: info@cayin.com

Web: https://cayin.com/