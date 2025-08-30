Cayin N7+: Mobile Audio Player (DAP)

Mit dem neuen Modell N7+ bringt Cayin einen mobilen HiRes-Player beziehungsweise DAP auf den Markt, der sich an anspruchsvolle Hörer richtet. Im Fokus stehen eine diskret aufgebaute Wandlereinheit sowie eine vollsymmetrisch designte Verstärkerschaltung, die sowohl im Class-A- als auch im Class-A/B-Betrieb fahren kann.

Mehr Power

Cayin verheißt für seinen neuen DAP sehr niedrige Rausch- und Verzerrungswerte. Der N7+ soll außerdem gegenüber seinem Vorgänger nicht nur mehr Ausgangsleistung abliefern, sondern auch eine verbesserte Akkulaufleistung mitbringen: Bis zu 13 Stunden (Class A/B, asymmetrisch) könne der Cayin N7+ durchhalten, sagt die Pressemitteilung. Das Gehäuse besteht aus einer Aluminium-Magnesium-Legierung mit sandgestrahlter Titan-Oberfläche, das Display misst 5 Zoll (Full HD, Multitouch).

Charakterfrage

Die mögliche Umschaltung des Kopfhörerverstärkers zwischen Class-A- oder Class-A/B-Betrieb erlaubt es, den Klangcharakter des Cayin N7+ gezielt auf die jeweilige Hörpräferenz oder die Anforderungen verschiedener Kopfhörer anzupassen. Während Class A auf maximale Transparenz und klangliche Wärme abziele, biete der Class-A/B-Modus eine höhere Impulstreue und zackigere Dynamik, so Cayin.

Feinfühlig kraftvoll

Der Kopfhörerverstärker des Cayin N7+ liefert bis zu 690 mW (symmetrisch) bzw. 330 mW (asymmetrisch) an die angeschlossenen Kopfhörer aus. Die Lautstärkeregelung erfolgt über ein 256-stufiges System mit fein abgestuften 0,5-dB-Schritten. Anschlussseitig stehen sowohl symmetrische (4,4 mm Pentaconn) als auch unsymmetrische (3,5 mm) Ausgänge zur Verfügung.

Auch stationär einsetzbar

Darüber hinaus bietet der Cayin N7+ vielfältige Anschluss- und Nutzungsmöglichkeiten. Der DAP kann auch als Vorverstärker genutzt werden – oder als reiner Digital Transport, verfügt er doch über je einen USB-C- und I2S-Ausgang. WiFi und ein modifiziertes Android-Betriebssystem mit Zugang zum Google Play Store sind weiterhin mit an Bord. Und Bluetooth-Streaming ist natürlich ebenfalls möglich.

Preis und Verfügbarkeit

Der Cayin N7+ ist ab September 2025 im Fachhandel sowie direkt über Cayin Distribution erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für den DAP liegt bei 1.998 Euro.

Übrigens: Das Vorgängermodell Cayin N7 hatten wir im ausführlichen Test – hier geht’s zum Testbericht.

Kontakt

Cayin Audio Distribution GmbH

An der Kreuzheck 8

61479 Glashütten-Schlossborn



Telefon: +49 (0)6174-9554412

E-Mail: info@cayin.com

Web: https://cayin.com/