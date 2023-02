Für den rein mobilen Einsatz erscheint dieses Gerät angesichts des konzeptionellen Aufwands fast zu schade: Der Cayin N7 ist ein kompakter Player für High-Res-Dateien und wartet trotz seiner geringen Baugröße mit handfesten highfidelen Meriten auf.

Cayin N7: Features und Technik des Digital Audio Players (DAP)

Kern der Audiosignalverarbeitung ist ein 1-Bit-DSD-DAC, der diskret und symmetrisch aufgebaut ist. Das vollsymmetrische Push-Pull-Schaltungsdesign soll darüber hinaus höchste Klangtreue sicherstellen. Damit nicht genug: Anwender können zwischen Class-A- und Class-AB-Verstärkung wählen. Erste soll einen wärmeren, weicheren Klang, letztere mehr Dynamik bieten.

Die DAC-Sektion ist in der Lage, nativ bis hin zu DSD512 zu dekodieren. Eingehende PCM-Streams können bis 32 Bit/768 kHz „entgegengenommen“ werden und werden intern in das DSD-Format gewandelt, bevor sie in die DAC-Stufe gelangen. Im DAC selbst werkeln 128 hochpräzise Dünnfilm-Widerstände. Interessant auch ein konstruktiver Kniff: Der Aluminiumrahmen des N7 dient nicht nur der Stabilisierung, sondern zugleich als Antenne, sodass stabiles drahtloses Streaming per Dualband-WLAN möglich ist.

Der Cayin N7 bringt zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten mit sich. Zum einen kann er als mobiler Audioplayer eingesetzt werden, hierfür stehen ein symmetrischer 4,4-mm- und ein unsymmetrischer 3,5-mm-Kopfhöreranschluss bereit. Weitere zwei Audioausgänge (fix und geregelt) dienen zur Einbindung in stationäre HiFi-Systeme. Die Lautstärkeregelung erfolgt über ein analoges Widerstandsnetzwerk.

Außerdem bietet der Cayin N7 noch einen I2S-Digitalausgang, einen USB-C- und einen koaxialen S/PDIF-Ausgang. Eine bidirektionale Bluetooth-Einheit gestattet es, den N7 sowohl als Sender als auch als Empfänger für Bluetooth-Signale zu nutzen. Dass der Cayin N7 MQA unterstützt, versteht sich bei dem ambitionierten Gesamtansatz fast schon von selbst.

64 GB Speicher sind ab Werk an Bord, es werden zur Erweiterung TransFlash-Speicherkarten mit einer Größe bis hin zu 1 TB unterstützt. Erhältlich ist der Cayin N7 bis zum 05.03.23 im Cayin-Onlineshop für 2.098 Euro, danach beträgt der Standardpreis 2.298 Euro.

Kontakt

Cayin Audio Distribution GmbH

An der Kreuzheck 8

61479 Glashütten-Schlossborn



Telefon: +49 (0)6174-9554412

E-Mail: info@cayin.com

Web: https://cayin.com/