Die chinesische Audiomanufaktur Cayin feiert dieses Jahr dreißigjähriges Jubiläum – und wer unsere News-Sektion aufmerksam verfolgt, der wird bestätigen: Man zündet aktuell nachgerade ein Feuerwerk an neuen und spannenden Produkten. Nun gibt es einen highendigen und hochinnovativen DAP (Digital Audio Player), bei dem sich mit einem Handgriff sogar das Morherboard austauschen lässt: den Cayin N6iii.

Mobil und stationär: der Cayin N6iii

Der Cayin N6iii ist ein DAP, der entsprechend für den mobilen Einsatz prädestiniert ist, sich durch sein ambitioniertes Konzept aber ebenso für die stationäre Anwendung eignen dürfte. Neben dem Abspielen von auf dem Gerät gespeicherter Musik kann der N6iii auch via Bluetooth 5.0 oder USB angesteuert werden – und wenn nicht unmittelbar per Kopfhörer gehört werden soll, entlässt der Cayin N6iii die Musiksignale entweder digital (USB, S/PDIF) oder analog (Hochpegel-3,5-mm-Stereoklinke) an andere Elektronikkomponenten.

Bequemes Hardware-Update

Besonders Augenmerk legte man auf Flexibilität: So kann das geräteeigene Motherboard mit nur wenigen Handgriffen (ohne Schrauben) ausgetauscht werden, um dem Digital Audio Player Updates und Upgrades angedeihen zu lassen. Aktuell verbaut ist das C201-Motherboard, laut Cayin soll es später noch weitere optionale Varianten geben.

Viel Speicher, größeres Display

Das C201-Motherboard des DAPs kommt mit einem deutlich leistungsstärkeren Hauptprozessor, nämlich einem X64 Qualcomm Snapdragon 665 mit acht Kernels. Intern stehen bereits stolze 6 GB RAM-Speicherplatz und 128 GB ROM zur Verfügung, gleichwohl gibt es noch einen SD-Karten-Slot, in den Karten mit einer Kapazität von bis zu 2 Terabyte eingesetzt werden können – das sollte auch für größere Musikbibliotheken bequem reichen. Überarbeitet wurde zudem das Bluetooth-Antennendesign, um die Störungen bei der analogen Audioverarbeitung noch weiter zu reduzieren. Und während das Vorgängermodell N6ii noch mit einem 4,2-Zoll-Farbdisplay aufwartete, hat der neue Cayin N6iii jetzt ein 4,97-Zoll-Display.

Lecker Chips

Das aktuelle Board wurde erstmals mit DAC-Chips von Cirrus Logic ausgestattet – und zwar gleich mit acht (!) CS43198-Chips für vollsymmetrischen Signalpfad bei höchster Auflösung und interner I2S-Signalverarbeitung. Natürlich seien auch die Stromversorgungen und Peripherieschaltungen für jeden DAC-Chip vollständig diskret und symmetrisch aufgebaut, verspricht Cayin.

Die Lautstärkeregelung gerät ebenfalls hochwertig: Vier passive Nisshinbo-Lautstärkeregelungs-Chips kommen zum Einsatz – je zwei in Reihe geschaltete pro Kanal. Der Chip der ersten Stufe passt die Lautstärke in 2 dB-Schritten an, in der zweiten Stufe erfolgt eine noch feinere Abstimmung. Mithilfe dieser Lösung soll erstens eine feinstufige Pegeleinstellung und zweitens ein optimaler Kanalgleichlauf sichergestellt werden. Die Kopfhörerverstärkung wiederum setzt auf vier OPA1622-Chips von Texas Instruments.

Hinaus in die Welt …

Der Cayin N6iii bietet drei Ausgänge: einen unsymmetrischen 3,5-mm-Stereoklinkenausgang und einen symmetrischen 4,4-mm-Ausgang für Kopfhörer, außerdem – wie bereits oben erwähnt – einen 3,5-mm-Stereoklinken-Lineausgang zum Anschluss an einen separaten Verstärker.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Digital Audio Player kann ab sofort für 1.498 Euro erworben werden.

Kontakt

Cayin Audio Distribution GmbH

An der Kreuzheck 8

61479 Glashütten-Schlossborn



Telefon: +49 (0)6174-9554412

E-Mail: info@cayin.com

Web: https://cayin.com/