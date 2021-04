Falls Sie schon immer mal mit einem Cayin-Röhrenverstärker geliebäugelt haben, wäre jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, denn der Hersteller liefert aktuell drei seiner Modelle ohne Aufpreis mit besonders hochwertigen NOS-Röhren aus dem Hause General Electric aus.

Plus-Edition: Cayin MT-35 MK2 Plus, MT-50 Plus und MA-80 Selection Plus

Parallel zum Einsatz dieser hochwertigen Röhren wurde bei den Modellen MT-35 MK2 Plus, MT-50 Plus und MA-80 Selection Plus auch die Eingangstreiberstufe überarbeitet.

Der Cayin MT-35 MK2 Plus (siehe Foto oben) kommt mit drei Hochpegeleingängen und einem Bluetooth-Empfänger. Der Bias kann bequem über ein Messinstrument justiert werden. Er leistet mit seinen EL34-Endstufenröhren 2×18 Watt im Triodenmodus und 2×35 Watt im Ultralinearmodus.

Der Cayin MA-80 Selection Plus hat vier Line-Eingänge und verzichtet auf ein Bluetooth-Empfängermodul. Er ist auf Wunsch mit EL34- oder KT88-Endstufenröhren erhältlich.

Der Cayin MT-50 Plus ist eingangsseitig ausgestattet wie der MT-35 MK2 Plus, leistet aber mit seinen KT-88-Endstufenröhren 2×21 Watt im Triodenmodus und 2×40 Watt im Ultralinearmodus.

Preise:

Cayin MT-35 MK2 Plus: 1.698 Euro

Cayin MA-80 Selection Plus: 1.896 Euro

Cayin MT-50 Plus: 2.149 Euro

Kontakt

Cayin Audio Distribution GmbH

An der Kreuzheck 8

61479 Glashütten-Schlossborn



Telefon: +49 (0)6174-9554412

E-Mail: info@cayin.com

Web: https://cayin.com/