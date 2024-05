Pünktlich zur High End vermeldet der Hersteller Cayin gleich drei neue Komponenten, sie ersetzen die erfolgreich eingeführte 6-er-Serie und bilden nun die neue 8-er-Serie. Alle drei Audiolösungen sind – so heißt es bei Cayin – speziell auf die Bedürfnisse von Desktop-Audio-Nutzern zugeschnitten, daher kommen sie im platzsparenden Format.

Konsequent digital: die Streaming Bridge Cayin iDAP-8

Da wäre zunächst der iDAP-8, eine reinrassige Streaming Bridge, die sowohl per Netzwerk (UPnP) als auch von Speichermedien streamen kann: Es lassen sich Audio-Daten per NAS, USB, SD-Karte oder auch vom internen 2,5-Zoll-SATA-Festplattensteckplatz (bis 4 TB) zuführen. Darüber hinaus bietet der fest integrierte Speicher noch einmal 128 GB Platz. Das gestreamte Datenmaterial kann über eine Vielzahl von digitalen Schnittstellen zur externen Wandlung abgegriffen werden – der Cayin iDAP-8 kommt mit AES/EBU, S/PDIF koaxial/optisch sowie einem I2S-Ausgang.

Der röhrenbewehrte D/A-Wandler: Cayin iDAC-8

Ebenfalls neu ist der Cayin iDAC-8: Ein DAC mit Röhrenausgangsstufe, in der 6H6b-B-Trioden arbeiten. Auf der digitalen Seite ist der iDAC-8 mit einem Tandem aus zwei AKM-Wandlerchips ausgestattet. Zudem kommt er mit einer auf Wunsch abschaltbaren Lautstärkeregelung und bietet symmetrische (XLR) wie asymmetrische (Cinch) Analogausgänge.

Durch und durch analog: der Kopfhörerverstärker Cayin iHA-8

Zu guter Letzt noch der Röhren-Kopfhörerverstärker Cayin iHA-8: Er liefert bis zu satte 19 Watt an Class-A-Leistung an seine symmetrischen und unsymmetrischen Kopfhörerausgänge und kommt ganz ohne D/A-Wandler oder Digitalelektronik aus: Zutritt gibt es ausschließlich für Hochpegelquellen, dies aber wahlweise per Cinch oder XLR.

Cayin auf der High End 2024

Wenn Sie die drei neuen Cayin-Komponenten live erleben möchten, sind Sie herzlich zur High End eingeladen: Cayin präsentiert in Halle 4 an den Ständen V14/W15.

Preise:

Cayin iDAP-8: 1.598 Euro

Cayin iDAC-8: 1.598 Euro

Cayin iHA-8: 1.148 Euro

Kontakt

Cayin Audio Distribution GmbH

An der Kreuzheck 8

61479 Glashütten-Schlossborn



Telefon: +49 (0)6174-9554412

E-Mail: info@cayin.com

Web: https://cayin.com/