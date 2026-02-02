Nichts weniger als Exzellenz in Sachen Kopfhörer- wie Vorverstärkung strebt Cayin mit dem neuen HA-6A Mk2 an – und trimmt ein klassisches Class-A-Röhrenkonzept konsequent auf Soundqualität. Auch die physische Trennung von Netzteil und Verstärkerschaltung sowie umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten zeigen die Zielrichtung dieses Amps an.

Von Punkt zu Punkt mit Röhrentechnologie

Der Cayin HA-6A Mk2 arbeitet vollständig röhrenbestückt in Single-Ended-Class-A-Technik und ist im Inneren Punkt-zu-Punkt-handverdrahtet. In der Endstufe kommen KT88-Röhren zum Einsatz, die wahlweise im Ultra-Linear-Betrieb oder im Triodenmodus betrieben werden können. Letzterer richtet sich an Hörer, die einen „besonders puristischen, farblich dichten“ Klang bevorzugten, so der Hersteller. Neu entwickelte Ausgangsübertrager sollen Leistungsreserven von bis zu zweimal 4,5 Watt bei symmetrischem Betrieb bereitstellen, womit auch der souveräne Antrieb leistungshungriger Kopfhörer gewährleistet wäre.

Nicht stören, bitte

Die Spannungsverstärkung übernehmen zwei Röhren des Typs ECC82 beziehungsweise 12AU7. Für die Hochvolt-Gleichrichtung setzt Cayin ebenfalls auf Röhren, konkret auf ein Paar GZ34 beziehungsweise 5AR4 von JJ Electronic. Auch durch die ausgelagerte Stromversorgung – siehe Fotos – erreiche der Cayin HA-6A Mk2 einen für Röhrenschaltungen ungewöhnlich hohen Störabstand von 104 dB (A-gewichtet), versprechen die Chinesen, der Verstärker dürfte sich damit auch für sehr wirkungsgradstarke Kopfhörer optimal eignen.

Kann auch Vorverstärker …

Über seine Rolle als Kopfhörerverstärker hinaus lässt sich der Cayin HA-6A Mk2 auch als Vorverstärker einsetzen. Cinch-Pre-Outs ermöglichen den Anschluss an Aktivlautsprecher oder Endstufen. Analoge Quellen können wahlweise symmetrisch über XLR oder asymmetrisch über Cinch eingespeist werden, die Umschaltung erfolgt direkt am Gerät. Dies gilt natürlich auch für die Kopfhörerverstärkung.

Gerne auch symmetrisch: die Kopfhörerausgänge

Auch bei den Kopfhörerausgängen zeigt sich der Verstärker flexibel. Neben einem klassischen 6,3-Millimeter-Klinkenausgang stehen symmetrische Anschlüsse über 4,4-Millimeter-Pentaconn sowie 4-pol-XLR zur Verfügung. Zwei VU-Meter auf der Front visualisieren die Aussteuerung beider Kanäle und verleihen dem Gerät eine bewusst klassich-technische Anmutung.

Offen für Exprimente

Ein zentrales Merkmal des Cayin HA-6A Mk2 ist nicht zuletzt seine Anpassungsfähigkeit. Verstärkungsfaktor und Innenwiderstand lassen sich dreistufig auf Kopfhörer mit Impedanzen zwischen 8 und 600 Ohm abstimmen. Für weitergehende klangliche Experimente – egal ob in der Rolle des Kopfhörer- oder Vorverstärkers – unterstützt der Verstärker neben KT88-Röhren auch Typen wie 6550, KT66, KT150 sowie kompatible Alternativen.

Preis und Verfügbarkeit

Der Kopfhörer- und Vorverstärker Cayin HA-6A Mk2 ist ab sofort im Fachhandel erhältlich. Er wird wahlweise mit silberner oder mattschwarzer Front angeboten und kostet 4.498 Euro.

