Mit dem HA-3A stellt der Hersteller Cayin einen neuen Kopfhörerverstärker vor, der auf Röhrentechnologie basiert und sich sehr anpassungsfähig zeigt – was bekanntermaßen wichtig ist, um unterschiedliche Kopfhörer möglichst „artgerecht“ zu betreiben.

Cayin HA-3A: Röhren-Power, Schnittstellen und Optionen

Quellgeräte können sowohl per XLR/symmetrisch als auch Cinch/unsymmetrisch angeschlossen werden. Das Signal wird in der Eingangsstufe von zwei ECC82 vorverstärkt und erhält dann in der Ausgangsstufe den nötigen „Schmackes“ durch zwei große 6V6S-Röhren. Auch in der Stromversorgung arbeitet eine Röhre – und zwar die 22DE4 als Gleichrichter. Der Röhrenschutzkäfig lässt sich mit wenigen Handgriffen entfernen, der Amp ruht auf drei sich selbst nivellierenden, entkoppelnden Alu-Füßen.

Damit die Paarung mit möglichst vielen Kopfhören gelingt, hat Cayin dem HA-3A gleich drei Ausgänge spendiert – einen symmetrischen 4-Pol-Miniklinkenanschluss, einen symmetrischen 4-Pol-XLR-Ausgang sowie eine einfache 6,3-mm-Stereoklinkenbuchse. Zudem lässt sich der Impedanzbereich via Kippschalter dreistufig anpassen. In der Stellung „L“ lassen sich Kopfhörer von 8 bis 64 Ohm anschließen, in der Stellung „M“ von 65 bis 250 Ohm – und im Bereich „H“ von 251 bis 600 Ohm.

Echtes Vintage-Flair verleihen die VU-Meter, die als klassische, hintergrundbeleuchtete Zeigerinstrumente ausgeführt wurden. Erhältlich ist der neue Cayin-HA-3A ab sofort in Schwarz – und in Kürze auch mit silberfarbener Front und Anthrazit-Metallic-Gehäuse.

Preis Cayin-HA-3A: 2.298 Euro

Kontakt

Cayin Audio Distribution GmbH

An der Kreuzheck 8

61479 Glashütten-Schlossborn



Telefon: +49 (0)6174-9554412

E-Mail: info@cayin.com

Web: https://cayin.com/