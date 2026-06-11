Cayin HA-300 Mk3: Glühende Dreihunderter für Kopfhörer und effiziente Lautsprecher

Der Röhrenspezialist Cayin hebt seinen beliebten Kopfhörerverstärker HA-300 mal wieder auf eine neue Stufe – sie hört auf den Namen HA-300 Mk3. Das neue Flaggschiff setzt konsequent auf das klangliche Prestige der legendären 300B-Triode und kombiniert ein puristisches Single-Ended-Class-A-Layout mit einem extrem hohen materialtechnischen Aufwand. Dank Dual-Chassis-Architektur und beachtlicher Ausgangsreserven soll der noble Glaskolben-Bolide nicht zwingend nur anspruchsvollste Kopfhörer, sondern auch wirkungsgradstarke Lautsprecher standesgemäß antreiben.

Röhren-Stelldichein im Single-Ended-Design

Herzstück des Röhrenverstärkers bleibt wie bei der MK2-Inkarnation (fairaudio-Testbericht) selbstredend die klassische Single-Ended-Schaltung, bei der pro Kanal jeweils eine direkt geheizte 300B-Röhre die gesamte Arbeit verrichtet. Cayin setzt ab Werk auf paarweise selektierte und eingespielte Genalex Gold Lion PX300B, lässt experimentierfreudigen Nutzern für das Tube-Rolling aber freie Hand. Die Spannungsverstärkung in der Treiberstufe übernehmen im Doppel-Mono-Layout verschaltete JJ 6SN7, um eine optimale Kanaltrennung zu gewährleisten.

Externe Power

Um empfindliche Kopfhörer-Treiber vor störenden Einflüssen wie elektromagnetischen Einstreuungen zu schützen, lagern die Entwickler die komplette Stromversorgung in ein separates Gehäuse aus. Dieses externe Netzteil vertraut auf einen störungsarmen Ringkerntransformator und verzichtet im Signalweg vollständig auf Halbleiter: Die Gleichrichtung der Hochvolt-Sektion erfolgt ebenfalls standesgemäß über ein Röhren-Duo vom Typ GZ34. Laut Hersteller lässt sich durch diese konsequente Trennung ein für ein solches Schaltungskonzept beachtlicher Störabstand von 100 dB erzielen.

Freie Kopfhörer-Wahl

Auf der Frontseite bietet der Cayin HA-300 Mk3 eine dreistufige Impedanzanpassung, mit der sich die neu entwickelten Ausgangsübertrager auf Kopfhörer-Lasten zwischen 8 und 600 Ohm einstellen lassen. Für den Anschluss stehen neben einer klassischen Klinke und einer symmetrischen 4-Pin-XLR-Buchse auch ein 4,4-mm-Pentaconn-Ausgang bereit.

Kann auch Lautsprecher …

Doch damit nicht genug: Auf der Rückseite hält der Cayin HA-300 Mk3 klassische Lautsprecher-Terminals bereit. Mit zweimal 8 Watt Ausgangsleistung an Lautsprechern mit hohem Kennschalldruck empfiehlt sich das edle Doppelpack somit auch als puristischer Vollverstärker für den Desktop-Einsatz oder kleine Hörräume – ein entsprechend wirkungsgradstarker Lautsprecher als Spielpartner dürfte sich von selbst verstehen. Musiksignale nimmt der Cayin wahlweise vollsymmetrisch via XLR oder unsymmetrisch über Cinch-Buchsen entgegen.

Preise und Verfügbarkeit

Der Röhren-Kopfhörerverstärker Cayin HA-300 Mk3 ist ab sofort zum Preis von 5.480 Euro erhältlich.