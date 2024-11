Cayin C9ii. Mobiler Röhren-Kopfhörerverstärker

In diesem Jahr feiert der Hersteller Cayin sein 30-jähriges Bestehen. Grund genug für das Cayin-Team, den bereits erfolgreich eingeführten und in der Fachpresse vielfach gefeierten mobilen Kopfhörerverstärker C9 in einer neuen Inkarnation vorzustellen. Der neue Miniamp hört auf den Namen Cayin C9ii.

Cayin C9ii – Röhrensound und Klangtuning

Im kompakten Cayin C9ii glimmen die „innovativen“, so Cayin, Miniaturröhren Nutube 6P1, die inzwischen in der fünften Generation vorlägen. Diese Röhren sollen sich durch eine besonders „reiche Klangtextur“ auszeichnen und für „Wärme und Musikalität“ bürgen.

Neu am Cayin C9ii ist unter anderem, dass es nicht nur einen „klassischen“ (ohne Über-alles-Rückkopplung) und einen „modernen“ (hohes Feedback) Röhrenklang per Umschalter gibt, sondern auch die Anodenplattenspannung eingestellt werden kann. In der Stellung „hoch“ soll sich ein dynamischeres und detaillierteres Klangbild ergeben, während bei niedriger Spannung eine entspanntere und vollmundigere Wiedergabe erreicht werde, so Cayin.

Vollsymmetrisch und hochwertig bestückt

Die Schaltungsarchitektur des Cayin C9ii ist vollsymmetrisch, sprich vollständig doppelt ausgeführt und arbeitet folglich mit invertierten Signalen – das soll Verzerrungen reduzieren, den Dynamikbereich erweitern und die Kanaltrennung verbessern. Außerdem kann der Cayin C9ii in verschiedenen Verstärkungsmodi arbeiten: Angeboten werden unter anderem Class A/Class AB, Hyper sowie die Single-Ended- oder symmetrische Signalausgabe.

Geblieben ist das aufwändige Netzteildesign: Dessen Filterung und Entkopplung vollzieht sich durch WIMA-Metallfilmkondensatoren, Panasonic Polymer-Tantalkondensatoren und Polymer-Aluminiumkondensatoren sowie zahlreiche COG-Typ-MLCC-Kondensatoren. Die Speisung der diskret aufgebauten Verstärkungsschaltung erfolgt durch interne Akkus mit 3400 mAh Kapazität.

Beim Gehäusedesign des Cayin C9ii wurde auf effektive Wärmeableitung geachtet, unter anderem mittels Graphen-Wärmeleitplatten, um den Kopfhörerverstärker in einem gleichmäßigen Temperaturbereich zu halten – selbst bei intensiver Nutzung.

Einführungspreis

Der neue portable Röhrenkopfhörerverstärker Cayin C9ii ist ab sofort erhältlich. Bis zum 8. Dezember 2024 gilt der Einführungspreis von 2.298 Euro – danach beträgt der offizielle Preis 2.498 Euro.

