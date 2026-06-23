Cayin BTC-2: Kompakter Problemlöser verbindet klassische HiFi-Welt mit Bluetooth-Streaming

Man muss in der Hifi-Welt nicht immer das ganz große Rad drehen. Manchmal genügt auch eine kleine, smarte Lösung – wie zum Beispiel der Cayin BTC-2. Er vereint Bluetooth-Empfänger, Kopfhörerverstärker, DAC und Vorstufe in einem einzigen Gerät.

Jungbrunnen für Analog-Anlagen

Der Cayin BTC-2 richtet sich vornehmlich an Nutzer, die für einen schmalen Taler ihre bereits vorhandenen Aktivlautsprecher, Verstärker oder hochwertigen Kopfhörer mittels beispielsweise Smartphone um moderne Streaming-Funktionen erweitern möchten, ohne dafür mehrere Einzelgeräte anschaffen zu müssen. Gleichzeitig eignet sich das Gerät auch als zentrale Schaltstelle für kleinere Desktop- oder Wohnraum-Setups.

Von drahtlos bis analog …

Kabellos gelangt Musik per Bluetooth 5.1 ins System, alternativ stehen ein koaxialer S/PDIF-Eingang sowie ein klassischer analoger Cinch-Eingang bereit. Dadurch lassen sich digitale und analoge Quellen gleichermaßen integrieren. Der Cayin BTC-2 fungiert damit gleichzeitig als kompakte Vorstufe.

Gerne auch symmetrisch: Kopfhörer

Auch Kopfhörerfreunde kommen auf ihre Kosten. Cayin stattet den BTC-2 nicht nur mit einem klassischen 6,3-mm-Klinkenausgang aus, sondern tatschlich auch mit einem symmetrischen 4,4-mm-Pentaconn-Anschluss. Die vollsymmetrisch aufgebaute Verstärkersektion liefert bis zu 280 mW pro Kanal und soll damit, so die Pressemitteilung, auch anspruchsvollere Kopfhörer souverän antreiben. Für die Lautstärkeregelung setzt Cayin auf ein Potentiometer von Alps.

Amtlicher DAC

Im Inneren arbeitet ein ESS ES9018K2M Sabre DAC, den man zuweilen auch in deutlich teureren HiFi-Komponenten sieht. Unterstützt werden digitale Signale bis 192 kHz/24 Bit über den S/PDIF-Eingang. Im Bluetooth-Betrieb verarbeitet der BTC-2 hochauflösende Codecs wie LDAC, aptX HD und AAC, für die Signalverarbeitung kommt ein Qualcomm-QCC5125-Chipsatz zum Einsatz.

Und auch das noch …

Darüber hinaus bietet der Cayin BTC-2 einige Funktionen, die man in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich erwarten würde. So kann der Klangcharakter des DACs per Fernbedienung angepasst werden – etwa zwischen Minimum-Phase- und steiler Roll-Off-Charakteristik. Ein OLED-Display informiert über Quelle und Auflösung des Signals, während sich Lautstärke, Eingangswahl und Bluetooth-Wiedergabe bequem per Infrarot-Fernbedienung steuern lassen.

Ein echter Clou ist auch noch der digitale S/PDIF-Ausgang, denn über den ebenfalls integrierten A/D-Wandler lassen sich analog eingespeiste Quellen digital ausgeben.

Preis und Verfügbarkeit

Der Cayin BTC-2 ist ab sofort erhältlich. Der Preis: 198 Euro.