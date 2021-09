Cayin bei HiFi Liebl in Weltenburg: Wochenend‘ & Röhrensound

Freunde des gepflegten Röhrenklangs sollten sich das dritte Oktoberwochenende im Kalender anstreichen: Hier sind nämlich Komponenten des Herstellers Cayin live zu hören und zu bestaunen – beim HiFi-Händler Liebl im bayrischen Weltenburg.

Liebls Röhren-Reigen: Wochenende in Weltenburg

Unweit der ehrwürdigen Benediktinerabtei St. Georg Weltenburg auf halber Strecke zwischen Ingolstadt und Regensburg findet sich der HiFi-Händler HiFi Liebl. Dort warten am 15. und 16. Oktober gleich mehrere Cayin-Komponenten auf neugierige Besucherinnen und Besucher.

So wird es mit dem CS-150A, dem CS-100A und dem brandneuen CS-300A (siehe Bild oben) gleich drei unterschiedliche Cayin-Röhrenverstärker zu sehen und hören geben, aber auch den mit Röhren in der Ausgangsstufe bestückten Digital-Analog-Wandler namens Cayin CS-100DAC. Weiterhin in der Vorführung ist der neue Phonopreamp Cayin CS-6PH, der sowohl für MM- wie auch MC-Systeme geeignet ist.

Und auch wenn es an diesen Tagen vornehmlich um Röhrensound geht, muss mit Blick auf andere Genüsse niemand in die Röhre gucken: Neben highfidelen Preziosen gibt’s vor Ort nämlich hochwertige Spirituosen und erlesene Kaffeespezialitäten, verspricht die Pressemitteilung zum Event. Na dann: Wohlsein in jeder Hinsicht!

Anmeldungen bitte telefonisch oder per Mail an Hifi Liebl.

Wann?

15. Oktober 2021, 14 – 20 Uhr

16. Oktober 2021, 10 – 20 Uhr

Adresse & Anmeldung

Hifi Liebl

Hoffeldstr. 17

93309 Weltenburg

Telefon: 09441-1752066

Mail: info@hifi-liebl.de

Kontakt

Cayin Audio Distribution GmbH

An der Kreuzheck 8

61479 Glashütten-Schlossborn



Telefon: +49 (0)6174-9554412

E-Mail: info@cayin.com

Web: https://cayin.com/