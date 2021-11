Der Hersteller Canton hat seine Vento-Serie überarbeitet und erweitert. Insgesamt neun verschiedene Modelle stehen nun zur Verfügung – mit ihnen lassen sich klassische Stereo-Setups ebenso realisieren wie vollwertige Heimkinoanlagen inklusive Dolby Atmos.

Canton Vento Serie: Was ist neu?

Die laut Canton unterhalb der Reference-K-Serie angesiedelte Vento-Linie kommt in der überarbeiten Form mit neuen Treibern für den Tief- und Mitteltonbereich. Die Titan-Graphit-Chassis bringen eine hohe Steifigkeit mit, was Klangverfärbungen reduziert. Für den Hochtonbereich kommen Aluminiumoxid-Keramik-Treiber zum Einsatz, wobei eine spezielle Frontplatte den optimalen akustischen Übergang zum Mitteltonbereich sicherstellen soll.

Die Anschlussterminals wurden ebenfalls überarbeitet, sie kommen nun mit Feingewinde und vergoldeten Schraubklemmen.

Auch die grundlegende Bugform der Gehäuse wurde neu designed und hat dadurch insgesamt an Gehäusevolumen gewonnen, was – so Canton – mehr Bandbreite und Basspräzision ermögliche. Die optimierte Innenversteifung wiederum reduziert ungewünschte Resonanzen im Gehäuse. Zu guter Letzt erhielt auch der Sockel ein Designupdate mit markanterer Linienführung.

Die neue Canton-Serie umfasst die Standlautsprecher Vento 80, 90 und 100, die kompakten Vento 20 und 30, den Centerlautsprecher Vento 50 sowie je einen Wandlautsprecher (Vento 10), Subwoofer (Vento Sub 12) und einen Dolby-Atmos-Lautsprecher (AR-8). Erhältlich sind die Modelle der Vento-Baureihe in den Farbvarianten Schwarz High Gloss und Weiß High Gloss.

Preise (Paarpreise, wenn nicht anders angegeben):

Standlautsprecher Canton Vento 100: 4.698 Euro Canton Vento 90: 3.798 Euro Canton Vento 80: 3.098 Euro

Kompaktlautsprecher Canton Vento 30: 1.398 Euro Canton Vento 20: 1.198 Euro

Sonstige Canton Vento 50 Centerlautsprecher 1.099 Euro (Stück) Canton Vento Sub 12 Subwoofer 1.699 Euro (Stück) Canton Vento 10 Wandlautsprecher: 998 Euro Canton AR-8 Dolby Atmos Lautsprecher 898 Euro



