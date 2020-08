Der Hersteller Canton hat seinen Hauptsitz in Weilrod im Taunus. Ganz heimatverbunden gibt Canton nun bekannt, ab der Saison 2020/21 offizieller Audiopartner des Fußballvereins Eintracht Frankfurt zu sein. Wie kann man sich die Zusammenarbeit zwischen einem Fußball-Bundesligist und einem HiFi-Hersteller vorstellen? Einer wandelt Schall und der andere verwandelt einen Elfer?

Wie bei anderen Herstellern auch, geht es natürlich in erster Linie ums Sponsoring, also: klassische Kommunikationsmaßnahmen, Präsenz bei Heimspielen und individuelle Einbindungen in den vereinseigenen Radiosender EintrachtFM, klubeigene Audioformate und Social-Media-Aktivitäten. Doch auch auf Produktebene wird kooperiert: So werden beispielsweise die Räumlichkeiten des neuen Eintracht-ProfiCamps mit Schallwandlern aus dem Hause Canton bestückt.

Wer weiß, vielleicht entdeckt ja noch so manch ein Fußballprofi seine Leidenschaft für guten Sound …

