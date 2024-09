Der deutsche Hersteller Canton kündigt einen neuen, leistungsstarken Aktiv-Subwoofer an. Er hört auf die Produktbezeichnung Sub 501 und wartet mit interessanten technischen Details auf – unter anderem mit einer unterstützenden Passivmembran.

Canton Sub 501: Konzept und Treiber

Der Canton Sub 501 hat als Haupttreiber einen nach vorne gerichteten, dynamischen Konuslautsprecher mit einem Durchmesser von knapp 31 Zentimetern. Dieser Treiber kommt mit einer Titanium-Membran und einer mehrfach gefalteten Wave-Sicke, was eine größere Auslenkung und niedrigere Verzerrungen mit sich bringen soll. Er wird sekundiert von einer gleich großen Passivmembran, die gemäß dem Downfiring-Prinzip nach unten spielt.

Die Verstärkereinheit leistet 500 Watt (RMS), der Arbeits-Frequenzbereich wird mit 18 – 200 Hertz angegeben. Die Übergangsfrequenz lässt sich stufenlos zwischen 55 und 200 Hertz einstellen und die Phasenlage kann zwischen 0 und 180 Grad geregelt werden.

Anschlussseitig zeigt sich der neue Canton Sub 501 flexibel: Die Zuspielung erfolgt wahlweise per Cinch (Stereo mit Durchschleifmöglichkeit) oder per Lautsprecherklemmen. Flexibel sind auch die Klangoptionen: Durch eine integrierte Technologie zur Raumkompensationen können drei DSP-Presets für unterschiedliche Aufstellszenarien ausgewählt werden.

Verfügbarkeit und Preis

Der knapp 25 Kilogramm schwere Canton Sub 501 ist ab sofort in den Gehäusefarben Schwarz und Weiß erhältlich – zum Preis von 569 Euro. Und das ausschließlich online.

