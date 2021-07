Im hessischen Weilrod wird kontinuierlich getüftelt und optimiert – und wenn sich‘s „nur“ um Features in Form eines erweiterten Schnittstellenangebotes dreht: Canton hat aktuell zwei Lautsprecher aus seiner Smart-Serie verfeinert:

Die Canton Smart Soundbar 10 und die Canton Smart Soundbox 3 verstehen sich ab sofort – neben nach wie vor Chromecast – auch auf AirPlay 2: Der Hörer hat mithin künftig die Wahl, ob er seine Lautsprecher in der Google- oder Apple-Sphäre einrichtet und ansteuert. Darüber hinaus haben die Canton-Entwickler der Soundbar 10 nun HDMI-Anschlüsse mit eARC angedeihen lassen.

Mit Blick auf sonstige Features sowie klangrelevante Aspekte hat sich nichts geändert. Alles Wichtige dazu lässt sich ausführlich in unserem Test der Canton Smart Soundbar 10 nachlesen, wir hatten die Soundbar 10 seinerzeit zusammen mit dem Smart Sub 8 am Start. Die Komponenten der Smart-Serie sind nach wie vor innerhalb eines Raumes mit bis zu sieben Familienmitgliedern wireless verbandelbar.

Der Preis der Canton Soundbar 10 hat sich seit dem Test leicht auf 949 Euro erhöht, die Canton Smart Soundbox 3 der zweiten Generation ist für 349 Euro zu haben. Als Farben stehen jeweils Schwarz oder Weiß zur Verfügung.

